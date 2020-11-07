Google Photos تختبر جعل بعض ميزات التحرير باشتراك

تحاول شركة جوجل الاستفادة من الشعبية المتزايدة لتطبيق إدارة الصور وتحريرها Google Photos من أجل تحقيق الدخل.

وأطلقت الشركة سابقًا خدمة اشتراك حيث يتلقى العملاء مجموعة مختارة من 10 لقطات مطبوعة كل شهر.

وتخطط عملاقة البحث الآن لقفل بعض ميزات التحرير – بعضها كان متاحًا مجانًا – وجعلها خاصة بمشتركي Google One.

وتوجد سلاسل داخل التعليمات البرمجية لأحدث نسخة 5.18 من تطبيق Google Photos تشير بوضوح إلى تحرك التطبيق في هذا الاتجاه.

وتقول السلاسل:

بصفتك عضوًا في Google One، يمكنك الوصول إلى ميزات تحرير إضافية.

احصل على ميزات تحرير إضافية من خلال عضوية Google One.

يمكنك الوصول إلى هذه الميزة وغيرها مع عضوية Google One.

أطلق العنان لمزيد من ميزات التعديل ومساحة التخزين من خلال عضوية Google One.

ويبدو أن جوجل تختبر بالفعل هذا النهج مع بعض الأشخاص في الوقت الحالي، لكنها أوضحت أنها لا تقفل ميزة Color Pop المجانية خلف نظام اشتراك، بل إنها تقدم إصدارًا جديدًا يمكن استخدامه عبر المزيد من الصور أكثر من ذي قبل.

وقالت: لا تزال ميزة Color Pop في Google Photos متاحة لأي شخص لاستخدامها بدون تكلفة للصور ذات معلومات العمق، مثل Portrait mode.

وأضافت: يمكن لأعضاء Google One تطبيق الميزة على المزيد من صور الأشخاص، ومن ضمنها الصور التي ليس لديها معلومات العمق، وذلك كجزء من طرح مستمر بدأ في وقت سابق من هذا العام.

ورفضت جوجل الحديث عن أدوات التحرير والميزات الأخرى التي قد تقرر تقديمها حصريًا لمشتركيها في Google One، قائلة: إنه ليس لديها ما تشاركه.

وتبدأ الاشتراكات الشهرية في خدمة Google One من 1.99 دولار أمريكي شهريًا مقابل 100 جيجابايت من التخزين السحابي، ويتم استخدام هذه المساحة أيضًا في النسخ الاحتياطية لأجهزة أندرويد.

وقد أعلنت الشركة حديثًا أنها تضيف ميزة VPN لمشتركي Google One عبر خطة بسعر 9.99 دولارات شهريًا بسعة تخزين 2 تيرابايت.





