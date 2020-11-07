AMD لديها معالجات Ryzen لتتفوق على إنتل

تغلبت شركة AMD على ميزة أداء من شركة إنتل في أجهزة الحاسب المكتبية من خلال سلسلة معالجات Ryzen 5000 الجديدة.

ويأتي هذا الحكم وفقًا لمجموعة من المراجعين الذين قاموا باختبار معالج Ryzen 9 5950X الرائد من AMD بسعر 799 دولار مع 16 نواة، الذي يسرق تاج الأداء من إنتل في الألعاب في معظم الاختبارات.

كما أن معالج Ryzen 5 5600X المنخفض المستوى يقدم بعض الأداء المذهل بسعر 299 دولار فقط.

ووفقًا لتقييم موقع Tom’s hardware، الذي يساعدك في بناء أفضل جهاز حاسب للعب والإبداع والعمل، فإن معالج AMD Ryzen 9 5950X تغلب على معالج Intel Core i9-10900K في متوسط ​​ثماني ألعاب بدقة 1080 بكسل و 1440 بكسل.

وشهدت مجلة أجهزة الحاسب Anandtech نتائج أداء ألعاب مماثلة، حيث تفوق معالج AMD Ryzen 9 5950X على معالج Intel Core i9-10900K في غالبية اختبارات الألعاب بمجموعة متنوعة من الدقة.

ووضع موقع HotHardware – الذي يراجع أجهزة الحاسب والحوسبة المحمولة وألعاب الحاسب – معالج AMD Ryzen 9 5950X في مواجهة معالج Intel Core i9-10900K في مجموعة متنوعة من معايير الألعاب، وقد احتل المرتبة الأولى في جميع هذه المعايير تقريبًا.

ووجد موقع Digital Foundry – المتخصص في تقنيات الألعاب ومراجعات الأجهزة – أن بعض الألعاب أفضل مع معالجات إنتل في اختباراته الخاصة، لكنه لا يزال يوصي بسلسلة Ryzen 5000 كخيار افتراضي للأشخاص الذين يبنون منصات الألعاب.

وفوجئ جميع المراجعين بمكاسب أداء AMD في السنوات الأخيرة، وخلصت مجلة Anandtech إلى أنه من الصعب تصديق مدى نمو بعض أرقام أداء AMD في السنوات الخمس الماضية.

وتصبح الزيادة في الأداء أكثر إثارة للإعجاب عند النظر إلى معالج AMD Ryzen 9 5600X بسعر 299 دولار.

ويقترب أداء هذا المعالج من أداء معالج إنتل الرائد Core i9-10900K أو حتى يتفوق عليه في مجموعة متنوعة من الألعاب التي اختبرتها مجلة Anandtech.

وتُحدث السرعات الأحادية النواة التي توفرها AMD فرقًا كبيرًا في أداء إنشاء المحتوى، ووفقًا لمراجعات Anandtech و Tom’s Hardware، فإن معالج AMD Ryzen 9 5950X يأتي في المقدمة عبر مجموعة متنوعة من اختبارات العرض والتشفير.

وتعد AMD بأداء إضافي يصل إلى 10 في المئة عبر ميزة جديدة تسمى AMD Smart Access Memory إذا قمت بإقران معالج من سلسلة Ryzen 5000 الجديدة مع أحدث بطاقات الرسومات Ryzen RX 6000، حيث توفر الميزة لمعالجات Ryzen 5000 الجديدة وصولًا مباشرًا إلى ذاكرة وحدة معالجة الرسومات لتجاوز الاختناقات.





