نمو سحابة علي بابا يتفوق على أمازون ومايكروسوفت

تجاوز نمو الأعمال السحابية لشركة علي بابا أمازون ومايكروسوفت في الربع المنتهي في شهر سبتمبر، وكررت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة التزامها بجعل الوحدة مربحة بحلول شهر مارس المقبل.

وأفادت علي بابا أن الحوسبة السحابية جلبت إيرادات بلغت 14.89 مليار يوان (2.24 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 60 في المئة على أساس سنوي وأسرع معدل نمو منذ ربع ديسمبر من عام 2019.

وكان ذلك أسرع من زيادة إيرادات AWS من أمازون بنسبة 29 في المئة على أساس سنوي ونمو Azure من مايكروسوفت بنسبة 48 في المئة في ربع سبتمبر.

ومن المهم ملاحظة أن أعمال الحوسبة السحابية لشركة علي بابا أصغر بكثير من شركتي أمازون ومايكروسوفت الرائدتين في السوق.

وللمقارنة، حققت AWS من أمازون إيرادات بلغت 11.6 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت إيرادات مايكروسوفت السحابية الذكية، التي تشمل منتجات أخرى بالإضافة إلى Azure، ما يصل إلى 13 مليار دولار أمريكي في ربع سبتمبر.

وتمثل شركة علي بابا مزود الحوسبة السحابية العامة الرابع على مستوى العالم، وذلك وفقًا لمجموعة Synergy Research Group.

وقال (دانيال تشانغ) Daniel Zhang، الرئيس التنفيذي لشركة علي بابا: إن القطاعات العامة والخدمات المالية ساهمت بأعلى نمو في قسم السحابة بالشركة.

وأضاف: نعتقد أن الحوسبة السحابية هي بنية أساسية أساسية للعصر الرقمي، لكنها لا تزال في المرحلة الأولى من النمو، ونحن ملتزمون بزيادة استثماراتنا في الحوسبة السحابية.

وقالت المديرة المالية لشركة علي بابا (ماجي وو) Maggie Wu في شهر سبتمبر: إن أعمال الحوسبة السحابية للشركة من المرجح أن تصبح مربحة لأول مرة في السنة المالية الحالية، التي بدأت في شهر أبريل 2020 وتنتهي في 31 مارس 2021.

وبلغت خسارة علي بابا من أعمال الحوسبة السحابية 3.79 مليارات يوان في ربع سبتمبر، وهو أكبر بكثير من خسارة 1.92 مليار يوان التي تم الإبلاغ عنها في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت المديرة المالية لشركة علي بابا: إننا نتوقع تحقيق الربحية في الربعين التاليين، ولا نرى أي سبب يمنع أعمالنا للحوسبة السحابية من الوصول إلى مستوى الربحية الذي نراه في الشركات النظيرة الأخرى، ونواصل التركيز على توسيع ريادتنا في سوق الحوسبة السحابية وزيادة أرباحنا أيضًا.





