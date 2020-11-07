تعتبر منصة (نتفليكس) Netflix واحدة من أكثر خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت انتشارًا في العالم، حيث وصل عدد مستخدميها إلى أكثر من 192 مليون مستخدم في العالم في الربع الثاني من عام 2020. ومع ذلك، يواجه الكثير من المستخدمين صعوبة في الوصول إلى جميع فئات المحتوى في المنصة، حيث تختفي بعض الأفلام والعروض التلفازية بين الحين والآخر.

إليك 4 حيل ونصائح تتيح لك تحقيق أقصى استفادة من منصة نتفليكس:

1- إيجاد فئات المحتوى المخفية في منصة نتفليكس:

تتيح لك منصة نتفليكس البحث عن المحتوى حسب معايير مختلفة، مثل: العنوان، والممثل، والنوع، وغيرها، إذا كنت تبحث بحسب العنوان أو اسم الممثل فسيكون الأمر واضحًا ومباشرًا، ولكن عندما يتعلق الأمر بالبحث بحسب (النوع) Genre، تحتوي المنصة على عدد كبيرًا جدا من الفئات الرئيسية والفئات الفرعية.

على سبيل المثال: تُقسم فئة محتوى الخيال العلمي إلى 10 مجموعات فرعية، ومن ثم يمكن أن يصبح الوصول إلى محتوى معين ضمن هذه الفئة أمرًا صعبًا للغاية، لحل هذه المشكلة، يمكن استخدام قائمة رموز فئات المحتوى في نتفليكس للوصول إلى المحتوى الذي تريده مباشرة.

لفتح فئة معينة من المحتوى، ما عليك سوى كتابة: ####/http://www.netflix.com/browse/genre في شريط العناوين في المتصفح، واستبدال علامات (####) برمز الفئة، ويمكنك الحصول على جميع رموز المحتوى في منصة نتفليكس عبر هذا الرابط.

2- مشاهدة فيلم أو عرض تلفازي بشكل جماعي عبر الإنترنت:

في الوقت الحالي، بسبب جائحة كورونا والقيود ذات الصلة، قد لا يكون من الممكن استضافة أصدقائك في المنزل لمشاهدة فيلم ما أو برنامج أو عرض تلفازي بشكل جماعي ومناقشة أحداثه في الوقت نفسه، لحل هذه المشكلة يمكنك استخدام إضافة (Teleparty) في متصفح جوجل كروم.

حيث تتيح لك الإضافة إنشاء رابط URL وإرساله إلى أصدقائك ودعوتهم لمشاهدة الفيلم أو العرض التلفازي المفضل لديكم ليس فقط على منصة نتفليكس ولكن أيضًا على خدمة Disney Plus و Hulu و HBO، كما لو كنتم جميعًا في الغرفة نفسها واستخدام ميزة الدردشة لمناقشة أحداث الفيلم أو العرض التلفازي في الوقت نفسه.

3- الحصول على توصيات أفلام مختلفة خارج حسابك:

توفر منصة نتفليكس ميزة إنشاء ملفات متعددة في حساب واحد، لذا يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة أيضًا للأشخاص الذين يتطلعون ببساطة إلى التنوع في الوصول إلى المحتوى الموصى به للآخرين.

ومع أن منصة تتعرف على تفضيلاتك من سجل المشاهدة، وإبداء الإعجاب وعدم الإعجاب، والتفاعلات الأخرى في الواجهة الرئيسية، فإن توصياتك الأفلام الخاصة بك يمكن التنبؤ بها

يمكنك استخدام ملفات التعريف الفرعية في حسابك للمساعدة في الحصول على توصيات مختلفة، كما يمكنك إعداد حساب فرعي منفصل للأفلام التي تريد الاحتفاظ بها بشكل خاص ومشاهدتها فقط عندما تكون بمفردك.

4- التعرف على المحتوى القادم في المنصة:



توفر نتفليكس معلومات محدثة حول إصدارات المحتوى الجديدة أو إذا كان أحد العروض على وشك الحذف من الخدمة بسبب انتهاء فترة الترخيص، ولكن ليس من السهل دائمًا العثور عليه، ومع ذلك يمكنك استخدام موقع What’s On Netflix لمعرفة كل جديد عن الإصدارات القادمة أو موعد حذف الإصدارات الحالية.

حيث يتم ترتيب الأخبار المتعلقة بالعروض في منصة نتفليكس بطريقة سهلة، ومن ثم يمكنك معرفة كل ما هو جديد ومتعلق بالمنصة، والاطلاع على العروض الجديدة القادمة والعروض التي ستُحذف قريبًا، بالإضافة إلى العروض التي وجدت شعبية كبيرة ومازالت قيد التشغيل، وتوصيات بما يجب عليك مشاهدته إذا كنت تجد صعوبة في تحديد ذلك.





