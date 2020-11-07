أضافت آبل في نظام التشغيل الجديد (MacOS Big Sur) عددًا من التحسينات لمعظم التطبيقات في حاسوب ماك، من ضمنها تطبيق (التذكيرات) Reminders، حيث أصبحت عملية إدراج التذكيرات ومشاركتها وتنظيمها وتخصيصها أسهل من أي وقت مضى مما يساعدك في تذكر المهام التي يجب عليك القيام بها أثناء استخدام الحاسوب.

إليك كيفية استخدام تطبيق التذكيرات في نظام MacOS Big Sur الجديد:

أولًا: كيفية إضافة تذكير جديد إلى تطبيق التذكيرات:

قم بفتح تطبيق التذكيرات في حاسوب ماك الخاص بك.

في الزاوية اليمنى السفلى من الشاشة الرئيسية، اضغط على خيار (إضافة قائمة) Add List واكتب اسمًا، ثم اضغط على خيار (رجوع) Return.

اضغط ضغطًا مزدوجًا على الرمز الملون الموجود في الجهة اليسرى من اسم القائمة، ثم اختر (تحرير) Edit.

في القائمة الجديدة، اضغط على علامة (+) في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة لإنشاء تذكير جديد.

اكتب النص الذي تريد التذكير به، مثل: ممارسة الرياضة، ثم أضف التاريخ والوقت.

إذا كنت تريد نقل التذكير إلى قائمة مختلفة، فما عليك سوى سحبه وإفلاته في القائمة التي تريديه.

بمجرد الانتهاء اضغط على الدائرة المجاورة لعنوانه لاختيار (تم) Done.

كما يمكنك إضافة رموز تعبيرية إلى التذكيرات والقوائم الخاصة بك، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

اضغط على خيار (تحرير) Edit.

اضغط على خيار (الرموز التعبيرية والرموز) Emoji & Symbols.

حدد خيارًا من الرموز التي تظهر لك.

ثانيًا: كيفية مشاركة قائمة التذكيرات:

قد ترغب في تضمين أشخاص آخرين في قائمة التذكيرات حتى يتم تنبيههم أيضًا عندما يحين موعد التذكير، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

مرر مؤشر الماوس على اسم القائمة الذي تريد مشاركتها في الشريط الجانبي في الجهة اليسرى وسترى رمز جهة اتصال وهي عبارة عن صورة ظلية صغيرة داخل دائرة.

اضغط على هذا الرمز، ثم اختر طريقة المشاركة، التي تتضمن: تطبيق الرسائل و AirDrop أو البريد أو نسخ رابط URL.

بمجرد تحديد طريقة المشاركة اضغط على خيار (مشاركة) Share ثم أدخل بيانات المستلم.

بمجرد مشاركة القائمة، يمكنك تعيين تذكيرات لشخص تمت مشاركتها معه، من خلال الضغط على رمز (i) بجوار التذكير وتحديد الشخص من خلال خيار (التعيين إلى) Assign To.

ثالثًا: كيفية تخصيص قوائم التذكير:

يمكنك تخصيص التذكيرات بحسب رغبتك، من خلال الضغط على رمز (i) لإظهار القائمة المنبثقة التي تحتوي على أدوات متعددة، مثل: تحديد موقع في الخريطة ليتم تنبيهك عند وصولك إليه، أو تحديد شخص لإرسال رسالة نصية إليك بمجرد إرسال التذكير إليه.

كما يمكنك في القائمة نفسها تكرار التذكير، إما كل يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة، أو حسب جدول مخصص، وإذا اخترت تكرار التذكير، فيمكنك أيضًا تحديد التاريخ الذي سينتهي فيه التكرار، كما يمكنك أيضًا تعيين أولوية للتذكير سواء: منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة، وإضافة معلومات في شكل عنوان ويب أو صورة ذات صلة.

رابعًا: استخدم اقتراحات Siri الذكية:

يقوم المساعد الصوتي Siri بتشغيل الكثير من الميزات في حاسوب ماك الخاص بك، ومع تطبيق التذكيرات يمكن للمساعد الصوتي التقاط الكلمات التي تستخدمها عند كتابة تذكير ما، مثل: الليلة أو الظهر وإضافة المعلومات بناءً عليها.

كما يمكن للمساعد الصوتي استخدام المعلومات من تطبيق Mail لعرض اقتراحات التذكير، على سبيل المثال: إذا كنت على اتصال منتظم مع شخص ما في تطبيق Mail ثم قمت بكتابة اسمه في تذكير، فسوف يقترحه لك كجهة اتصال لإضافتها، كما يمكن للمساعد الصوتي اقتراح التواريخ والمواقع والأوقات للتذكيرات بناءً على المهام السابقة التي قمت بإنشائها، مما يوفر لك الوقت والجهد في هذه العملية.





