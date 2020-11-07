شركات الاتصالات البرازيلية تتجاهل طلبات حظر هواوي

قال مصدر صناعي في البرازيل: إن شركات الاتصالات الكبرى البرازيلية قررت عدم مقابلة مسؤول أمريكي كبير زائر دعا إلى استبعاد شركة هواوي الصينية من سوق معدات الجيل الخامس البرازيلي.

وأوضح الشخص الذي على اتصال بمسؤولين تنفيذيين في قطاع الاتصالات أن شركات الاتصالات البرازيلية رفضت دعوة السفارة الأمريكية للاجتماع يوم الاثنين في ساو باولو مع (كيث كراش) Keith Krach، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة.

وقال المصدر: هذه الدعوة غير متوافقة مع خيارات السوق الحرة التي اعتدنا عليها، حيث يجب أن نكون قادرين على اتخاذ أفضل قراراتنا المالية بحرية.

وتم الإبلاغ عن دعوة السفير الأمريكي (تود تشابمان) Todd Chapman لأول مرة من صحيفة (فولها دي إس باولو) Folha de S.Paulo، التي قالت: إن الشركات تفضل عدم الحضور.

وتتحكم كل واحدة من شركات الاتصالات الكبرى البرازيلية – Telefônica Brasil و Oi و TIM Brasil و Claro – بنسبة ما بين 19 في المئة و 29 ف المئة من سوق الاتصالات في البرازيل.

وتستخدم هذه الشركات معدات هواوي استعدادًا للمزاد العلني للطيف الترددي العام المقبل في البرازيل، ولا تدعم هذه الشركات حظرًا ضد هواوي تسعى إليه الحكومة الأمريكية.

وصعدت إدارة ترامب الضغط الدبلوماسي دوليًا لمنع استخدام معدات هواوي، زاعمة أنه يمكن للصين استخدامها للتجسس، ونفت هواوي مرارًا وتكرارًا أنها تشكل خطرًا على الأمن القومي.

وكتب كراش في مقال افتتاحي نُشر في شهر أغسطس في صحيفة O Globo البرازيلية: إن هواوي هي العمود الفقري للمراقبة الصينية العالمية.

وأضاف: الحكومة الأمريكية وشركائها يسرعون الجهود لحماية الأمن الاقتصادي العالمي من خلال تقييد مشاركة هواوي في شبكات الجيل الخامس، وهناك الآن أكثر من 30 دولة تشارك في الشبكة النظيفة.

وكثّفت واشنطن هجومها لإبقاء شركة هواوي خارج سوق الجيل الخامس في البرازيل، حيث قدمت تمويلًا للبرازيل مقابل حظر هواوي فعليًا من شبكات الجيل الخامس في البلاد.

ووقع مسؤولون من بنك التصدير والاستيراد في الولايات المتحدة (EXIM) والحكومة الأمريكية مذكرة تفاهم لتحديد الفرص المحتملة لتمويل تصل قيمته إلى مليار دولار.

وقال مسؤولون أمريكيون للصحفيين أثناء التوقيع: إن الأموال متاحة لشركات الاتصالات البرازيلية من أجل شراء المعدات من منافسي هواوي.





