شاومي تطلق نسخة من ‏Mi Notebook 14‎‏ للدراسة عن بُعد

أطلقت شركة شاومي حاسوبًا محمولًا جديدًا يستهدف الأشخاص الذي يعملون ويدرسون من المنزل خلال جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

ويعد الحاسوب المحمول الجديد نسخة مخففة من حاسوبها المحمول (مي نوت بوك 14) Mi Notebook 14، وقد أطلقت عليه اسم (مي نوت بوك 14 إي-ليرنينج إيديشن) Mi Notebook 14 e-Learning Edition.

ويحافظ الحاسوب المحمول الجديد من شاومي على الهيكل المصنوع من الألمنيوم، والذي يأتي بسماكة 18 ملم، ويزن 1.5 كجم.

ويحتوي حاسوب شاومي معالجًا من الجيل العاشر من معالجات (إنتل كور) Intel Core، وهو المعالج الثنائي النوى Intel Core i3-10110U الذي يعمل بتردد 2.1 جيجاهرتز. ولا توجد بطاقة رسومات منفصلة، ولكن يعتمد الحاسوب على بطاقة رسومات مدمجة من نوع Intel UHD Graphics 620.

ويقدم حاسوب Mi Notebook 14 e-Learning Edition ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع SATA SSD بسعة 256 جيجابايت.

ويقدم حاسوب شاومي شاشة من نوع IPS LCD بقياس 14 بوصة. وبخلاف حاسوب Mi Notebook 14 الأصلي، يقدم الحاسوب الجديد كاميرا ويب في الحافة العليا للشاشة.

ويحتوي الحاسوب بطارية باستطاعة 46 واط في الساعة، وتكفي – حسب شاومي – للعمل لمدة 10 ساعات من الاستخدام المعتدل مع دعم تقنية الشحن السريع. إذ تقول الشركة: إن البطارية تُشحن بنسبة من 0 في المئة إلى 50 في المئة خلال 35 دقيقة فقط.

ويقدم Mi Notebook 14 e-Learning Edition منفذًا من نوع (إتش دي إم آي) HDMI، ومنفذي (يو إس بي 3.1) USB 3.1، ومنفذًا من نوع (يو إس بي 2.0) USB 2.0، بالإضافة إلى منفذ لسماعات الأذن.

ويتوفر حاسوب شاومي المحمول الجديد في الهند بسعر يعادل 470 دولارًا أمريكيًا.





