شاحن MagSafe Duo من آبل يباع بسعر 129 دولار

قدمت شركة آبل المزيد من الأسعار والمعلومات حول الموجة التالية من ملحقات iPhone 12، ومن ضمنها شاحن MagSafe Duo والحافظات الجلدية للهواتف الجديدة.

ويأتي ذلك بعد أن أصبحت الطلبات الأولية لهاتفي iPhone 12 mini و iPhone 12 Pro Max متاحة رسميًا.

وحصل شاحن MagSafe Duo رسميًا على سعر 129 دولار، بحيث يتضمن الشاحن نفسه الذي يمكنه شحن كل من Apple Watch و iPhone 12 في الوقت نفسه وكابل USB-C إلى Lightning بطول متر واحد.

ولا يشتمل هذا السعر على محول الطاقة، وتوصي آبل بشراء محول الطاقة بقدرة 20 واط USB-C الخاص بها مقابل 19 دولار إضافي.

وبينما قامت آبل بتحديث صفحة المنتج، لا يوجد حتى الآن تاريخ إصدار أو خيار طلب أولي.

وبالنظر إلى أن شاحن MagSafe العادي يبلغ سعره 39 دولار (بالإضافة إلى 20 دولار لمحول الطاقة) وشاحن USB-C Apple Watch يبلغ سعره 29 دولار (بالإضافة إلى 20 دولار لمحول الطاقة)، فإن ذلك يعني دفع مبلغ إضافي – 21 دولار – مقابل عامل الراحة.

وبالمثل، حصل خيار الحافظة الجلدية الجديدة أيضًا على سعر 129 دولار (وهي نفسها سواء كنت تشتريها لجهاز iPhone 12 mini أو iPhone 12 أو iPhone12 Pro أو iPhone 12 Pro Max).

وتتوفر الحافظة بأربعة ألوان – الأزرق والوردي والبني والأحمر – وتوفر جيبًا داخليًا لتخزين بطاقة الائتمان ورباط معصم مطابق من حيث اللون.

وتعمل الحافظة الجلدية أيضًا مع ميزة الشحن اللاسلكي MagSafe، التي تسمح بتوصيل الملحقات المغناطيسية بالجزء الخلفي من الأجهزة، لذلك ستظل قادرًا على إعادة شحن هاتفك حتى عندما يكون داخل الحافظة، لكن ليس هناك تاريخ إصدار واضح للحافظة.

وإذا كنت تبحث عن أحد ملحقات آيفون التي يمكنك شراؤها اليوم، فقد أصدرت شركة آبل خياراتها للحافظة الجلدية لأجهزة iPhone 12 mini و iPhone 12 و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max – ولا سيما الحافظات الجلدية الوحيدة المتوفرة حاليًا التي تدعم ميزة MagSafe الجديدة من آبل.

وتأتي الأحجام الثلاثة للحافظة بسعر 59 دولار، وتتوفر بخيارات الألوان الأزرق والأصفر والبني والأسود والأحمر.





