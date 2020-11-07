تويوتا تقارن نشاط تيسلا التجاري بمطعم يروج لوصفاته

أوضحت شركة تويوتا الكيفية التي تخطط من خلالها للمنافسة في مجال السيارات الكهربائية، وهاجمت بشكل غير متوقع التقييم المالي المرتفع لشركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا.

وأقر رئيس تويوتا (أكيو تويودا) Akio Toyoda بأن تقييم تيسلا بنحو 400 مليار دولار هو تقييم مرتفع جدًا بشكل مبالغ فيه ويتجاوز تقييم جميع شركات صناعة السيارات اليابانية السبعة مجتمعة.

وقال أيضًا: إن تويوتا يمكن أن تتعلم من نجاح تيسلا مع المستثمرين، ومن نموذج أعمالها، الذي يشمل الإيرادات من السيارات الكهربائية، والائتمانات التنظيمية، والبرمجيات، ومنتجات الطاقة المتجددة.

وقارن حفيد مؤسس تويوتا النشاط التجاري لشركة تيسلا بمطعم لا يزال يروج لوصفاته، في حين أن تويوتا أشبه بمطعم يخدم فعليًا عددًا كبيرًا من العملاء.

وقال تويودا: نحن نخسر عندما يتعلق الأمر بسعر السهم، لكن لدينا قائمة كاملة سيختارها العملاء عندما يتعلق الأمر بالمنتجات.

وأضاف: لم تبني تيسلا حتى الآن نشاطًا تجاريًا حقيقيًا، فالناس يشترون الوصفة فقط، وهي تحاول تداول الوصفات مع القول: وصفتنا ستصبح معيار العالم في المستقبل، بينما لدينا في تويوتا مطبخ حقيقي وطاهٍ حقيقي أيضًا، ونعد الأطباق.

وأشار تويودا إلى أن شركته تصنع وتبيع عددًا أكبر بكثير من السيارات المتنوعة بالمقارنة مع سيارات تيسلا، في إشارة إلى 100 مليون سيارة من تويوتا تسير على الطريق مملوكة للأفراد.

وتتوقع تويوتا بيع نحو 7.5 ملايين سيارة خلال السنة المالية 2021، التي بدأت في 1 أبريل 2020، فيما تتوقع تيسلا بيع نصف مليون سيارة كهربائية في عام 2020.

ووصف تويودا عروض تويتا بأنها قائمة متكاملة، في إشارة إلى مزيج الشركة من محرك الاحتراق الداخلي، والهجين، والبطاريات الكهربائية النقية والمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود.

وأدخلت شركة تويوتا السيارات الكهربائية الهجينة من خلال خط (بريوس) Prius الذي بدأ بيعه خلال عام 1997.

كما أنها صنعت عددًا محدودًا جدًا من سيارة RAV-4 العاملة بالبطاريات الكهربائية، ومن ضمنها الجيل الثاني من RAV-4 الكهربائية التي أنتجتها بالشراكة مع تيسلا.

ولم تلتزم تويوتا بإنتاج عدد كبير من السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات حتى أواخر العام الماضي، عندما أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع أحد منافسي تيسلا الكبار.





