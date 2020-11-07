تويتر يحذر من 4 تغريدات لترامب بشأن فرز الأصوات

قال متحدث باسم تويتر: إن الموقع أضاف لافتة إلى أربع تغريدات من الرئيس ترامب اليوم السبت لإطلاقها “ادعاءات ربما تكون مضللة بشأن الانتخابات، وذلك استمرارًا لمحاولات الشركة لكبح جماح المعلومات الخاطئة على منصتها.

وكتب ترامب على تويتر – دون دليل – أن “عشرات الآلاف من الأصوات سُلِّمت بصورة غير قانونية بعد الساعة الثامنة مساءً في يوم الثلاثاء؛ يوم الانتخابات، وهي ستغير النتائج تمامًا وبسهولة في ولاية بنسلفانيا وبعض الولايات الأخرى الحساسة “. وزعم أن آلاف الأصوات “لم يُسمح بمراقبتها بصورة غير قانونية”، وقال: إن “أشياء سيئة حدثت” في وقت كانت “الشفافية القانونية غير مسموح بها على نحو شرس وفظ”.

ووضع موقع تويتر أيضًا علامة على تغريدة اقتباس نشرها ترامب، حيث أضاف بيانًا إلى تغريدة للنائب (جيم جوردان). وادعى ترامب أن الناس كانوا يطالبون بالشفافية و “… رُفض دخول المراقبين القانونيين إلى غرف الفرز!”.

ولا يوجد دليل على أن المراقبين القانونيين مُنعوا من أي فرز للأصوات في الولايات التي تُحسم فيها النتيجة. وحتى الآن حصل نائب الرئيس السابق (جو بايدن) على 284 صوتًا ليحسم بذلك النتيجة لصالحه، ويصبح الرئيس الأمريكي الجديد.

وقال متحدث باسم تويتر لموقع (ذا فيرج) The Verge اليوم السبت في رسالة بالبريد الإلكتروني: إن المنصة وضعت تحذيرات على التغريدات الثلاث وتغريدة اقتباس واحدة “بما يتماشى مع سياسة النزاهة المدنية الخاصة بنا، وكما هو المعيار مع هذا التحذير، سنقيد بدرجة كبيرة المشاركات على هذه التغريدات”.

ومنذ يوم الانتخابات، يفرض موقع تويتر سياسة النزاهة المدنية الخاصة به بقوة، إذ أضاف العديد من العلامات التحذيرية على تغريدات ترامب بشأن الانتخابات وفرز الأصوات. وقد أُضيف التحذيرات إلى أكثر من 12 من تغريدات الرئيس اعتبارًا من صباح الجمعة. وأُضيفت علامة إلى تغريدات صباح السبت بعد أقل من ساعة من نشرها.





