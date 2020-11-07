باناسونيك تنقذ سماعات الأذن من مسارات القطارات

تعمل شركة باناسونيك مع إحدى شركات السكك الحديدية الكبرى في اليابان لحل مشكلة جديدة ظهرت في السنوات الأخيرة تتمثل في ارتفاع عدد الأشخاص الذين يسقطون سماعات الأذن اللاسلكية على مسارات القطارات.

وتدعو شركات السكك الحديدية في اليابان العملاء إلى تجنب إسقاط السماعات اللاسلكية على خطوط السكك الحديدية بسبب صعوبة استرداد أجهزة الصوت الصغيرة.

وغالبًا ما تسقط سماعات الأذن اللاسلكية عندما يصعد الناس إلى القطار وينزلون منه أو أثناء انتظار القطار على منصة.

وتقول شركة (سكك حديد شرق اليابان) JR East، وهي جزء من مجموعة السكك الحديدية اليابانية الخاصة سابقًا التي تغطي منطقتي طوكيو وتوهوكو في البلاد: هناك 950 حادثة سقوط سماعات الأذن عبر 78 محطة قطار في طوكيو في الربع من يوليو إلى سبتمبر.

ووفقًا للتقارير، فإن الرقم يبدو أنه يمثل ربع إجمالي العناصر التي تم إسقاطها.

وتواجه شركات (سكك حديد غرب اليابان) و (كيو) Keio و (طوكيو) Tokyu وغيرها من مشغلي السكك الحديدية في البلاد حالات مماثلة، حيث تدعو الركاب إلى استخدام سماعات الأذن اللاسلكية بعناية أكبر.

ويستخدم موظفو المحطة عادةً أداة “اليد السحرية” لالتقاط العناصر الأكبر حجمًا التي تقع على المسارات، مثل: القبعات أو الهواتف الذكية.

ويجعل الحصى بين القضبان الأشياء الأصغر، مثل AirPod Pro، أكثر صعوبة في الاسترداد، مما يعني أن الموظفين يضطرون في بعض الأحيان إلى الانتظار حتى آخر قطار لجمع سماعات الأذن التي سقطت.

ولمكافحة هذه المشكلة، تم الاستعانة بشركة باناسونيك للتعاون مع شركة (سكك حديد شرق اليابان) JR East من أجل تطوير جهاز يشبه المكنسة الكهربائية يُقال: إنه أكثر ملاءمة لالتقاط سماعات الأذن.

ويتم اختبار الجهاز في محطة (اكيبوكورو) Ikebukuro، وهي مركز رئيسي في شمال طوكيو، وتشير النتائج الأولية إلى أنه يعمل بشكل أسرع بكثير من جهاز الإمساك التقليدي.





