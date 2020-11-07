أمازون تسهل على السائقين الحصول على عمل

أطلقت شركة أمازون برنامج مكافآت للسائقين المتعاقدين مع خدمة التوصيل (أمازون فليكس) Amazon Flex، مما يمنحهم ميزة عندما يتعلق الأمر بعملية اختيار المناوبة التنافسية من خلال التطبيق.

وأضافت الشركة قسمًا إلى موقع Flex عبر الويب وتطبيقًا عبر متجر تطبيقات آبل يعلن عن البرنامج المسمى (مكافآت أمازون فليكس) Amazon Flex Rewards.

ويوفر برنامج المكافآت للسائقين عددًا من الامتيازات، ومن ضمنها الوصول إلى بطاقة الخصم Amazon Flex والقدرة على حجز نوبات توصيل مخصصة.

وينص موقع الويب على أن برنامج (مكافآت أمازون فليكس) هو برنامج حصري لشركاء توصيل Amazon Flex.

ويمكن للسائقين مع (مكافآت أمازون فليكس) كسب النقود باستخدام بطاقة الخصم Amazon Flex، والتمتع بالجدولة المفضلة والوصول إلى آلاف الخصومات بالإضافة إلى أدوات، مثل التأمين والضرائب.

وأكد متحدث باسم أمازون أن الشركة في المراحل الأولى من طرح برنامج (مكافآت أمازون فليكس) لجميع السائقين في الولايات المتحدة.

وتعمل Amazon Flex بشكل مشابه لشركة Uber، حيث يختار سائقو التوصيل المتعاقدون نوبات العمل عند الطلب لتسليم طرود أمازون أو طلبات Whole Foods إلى أبواب العملاء.

ومنذ إطلاقها في عام 2015، نمت الخدمة لتعمل في أكثر من 50 مدينة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وبعد أن يشترك السائقون في برنامج المكافآت، يربحون نقاطًا مقابل كل عملية تسليم يكملونها.

ويكسب السائقون المزيد من النقاط اعتمادًا على مكانتهم العامة في التطبيق، التي تأخذ في الاعتبار مقاييس، مثل: معدلات التسليم في الوقت المحدد وإتمام التسليم.

ومن المرجح أن تخفف ميزة “الجدولة المفضلة” بعض الضغط، ويمكن أن تشجع أيضًا سائقي Flex على قضاء المزيد من الوقت في العمل مع أمازون، بدلاً من المنصات المنافسة الأخرى، مثل Uber أو Instacart أو Lyft.

ويستخدم السائقون تطبيق Flex لجدولة المناوبات، التي تتراوح عادة من ثلاث إلى ست ساعات.

وتمنح ميزة “الجدولة المفضلة” السائقين في برنامج المكافآت ميزة أكبر في عملية اختيار المناوبة.

وبمجرد حصول السائقين على 650 نقطة، يصبحون قادرين على حجز نوبات مصممة خصيصًا لمحطة التسليم المفضلة لديهم، ويوم الأسبوع ووقت اليوم.

ومن خلال إطلاق مثل هذه المكافآت، يمكن أن تتطلع أمازون إلى تحفيز المزيد من السائقين للعمل مع خدمة Flex.

ومن الشائع أن يستخدم السائقون المتعاقدون أكثر من تطبيق واحد كل يوم كإستراتيجية لزيادة أرباحهم.





