آبل ستطالب التطبيقات بإضافة ملصقات خصوصية كملصقات الأغذية

قدمت شركة آبل مجموعة من ميزات الخصوصية أول مرة عندما أعلنت عن نظام التشغيل iOS 14، ولكن مفهوم “ملصقات الأغذية” الذي يهدف لزيادة خصوصية المستخدمين لم يصل عندما أُطلق نظام التشغيل الجديد في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأمس، أعلنت عملاقة التقنية الأمريكية أنها ستطلب من المطورين توفير المعلومات لهذه “الملصقات” اعتبارًا من 8 كانون الأول/ ديسمبر القادم.

وعلى غرار ملصقات التغذية العادية التي توضع على الأطعمة لسرد المكونات، ومحتوى السعرات الحرارية، تأتي “ملصقات” الخصوصية هذه لتمنح المستخدمين فكرة أفضل عما يحدث داخل التطبيق قبل تنزيله من متجر التطبيقات (آب ستور) App Store لنظام iOS، أو متجر التطبيقات لحواسيب (ماك).

وستدرج الملصقات المعلومات التي يجمعها التطبيق، وتقدم ذلك بشكل مرئي على صفحة التطبيق، تمامًا مثل النظر إلى الجزء الخلفي من الملصقات في متجر البقالة.

ويحذر موقع مطوري آبل من أنه سيُطلب من المطورين الكشف عن جميع المعلومات التي يجمعونها هم وشركاؤهم من الأطراف الثالثة، كما سيُطلب منهم الحفاظ على “ملصقاتهم” محدثة. وعلى سبيل المثال، إن احتاج أحد التطبيقات إلى معرفة موقع المستخدم الدقيق لكي يعمل، فسيُعرف ذلك قبل تنزيله.

وإذا أُزيلت وظيفة تعقب الموقع، فسيتعين على الملصق الجديد أن يعكس ذلك التغيير. وتقدم آبل بعض الاستثناءات عندما يكون الكشف عن هذه الملصقات اختياريًا، ولكن الشيء المهم هو معرفة أنه إذا كان هناك تطبيق يعتزم تتبع المستخدم باستمرار، فسيُعرف ذلك قبل أن يُنزَّل.

ويُعتقد أن توفير هذه المعلومات يعد طريقة سهلة الفهم لإبقاء المستخدمين على اطلاع بكيفية استخدام هواتفهم بالضبط لتتبعها. ومع أن آبل تدير ‏ بالفعل الأذونات الممنوحة للتطبيقات بصرامة، إلا أنه يمكن أن تكون هذه الملصقات خط دفاع أولي بالنسبة للمستخدمين. ويمكن للمطورين البدء في إرسال معلومات تطبيقاتهم الآن قبل الموعد النهائي في 8 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.





