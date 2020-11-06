واتساب تطلق رسميًا خدمة الدفع عبر واتساب في الهند

أعلنت شركة فيسبوك يوم الخميس أنه يمكن لمستخدمي خدمة التراسل الفوري التابعة لها واتساب في الهند إرسال الأموال اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وقالت فيسبوك في منشور: إن خدمة المدفوعات عبر واتساب ستبدأ اليوم، وذلك بعد الحصول على موافقة من معالج المدفوعات الرائد في البلاد لطرح النظام الذي تأخر كثيرًا.

وكانت واتساب – التي تعد الهند أكبر سوق لها مع أكثر من 400 مليون مستخدم – تدير خدمة مدفوعات من نظير إلى نظير مع عدد محدود من المستخدمين لأكثر من عامين، وذلك في انتظار الموافقات التنظيمية.

وقال (مارك زوكربيرج) – الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك – في بيان مصور: “المدفوعات متاحة الآن في 10 إصدارات من اللغات الإقليمية الهندية من واتساب”.

وقالت واتساب: إنها دخلت في شراكة مع خمسة بنوك هندية، ويشمل ذلك: State Bank of India، و Jio Payments Bank، من أجل الخدمة.

وقالت شركة المدفوعات الوطنية الهندية يوم الخميس: إن واتساب ستبدأ في البداية في توسيع نطاق الخدمة بحد أقصى 20 مليون مستخدم.

وتستخدم جميع جهات الدفع الرئيسية في الهند إطار عمل (واجهة المدفوعات الموحدة) UPI، الذي أنشأته شركة المدفوعات الوطنية الهندية، لخدمات مثل تحويل الأموال من نظير إلى نظير، ومدفوعات المرافق، وإعادة شحن الهاتف.

وبحسب شركة المدفوعات الوطنية الهندية، فقد عالج إطار عمل UPI في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أكثر من 2.07 مليار معاملة، ارتفاعًا من أكثر من 1.8 مليار في الشهر السابق.

واشترت فيسبوك في وقت سابق من العام الحالي حصة قدرها 9.99 في المئة في وحدة Reliance الرقمية مقابل 5.7 مليارات دولار، وهو استثمار سيمنح واتساب مسارًا داخليًا بشأن المدفوعات لوحدة البيع بالتجزئة التابعة لشركة Reliance، التي تهدف إلى خدمة عشرات الملايين من المتاجر الصغيرة في جميع أنحاء الهند.





