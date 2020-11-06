هواوي تعلن رسميًا عن هاتفها الأحدث ‏nova 8 SE

أعلنت شركة هواوي عن هاتفها الذكي الأحدث (نوفا 8 إس إي) nova 8 SE الذي يأتي بعد نحو ستة أشهر من الإعلان عن هاتفها السابق (نوفا 7 إس إي) nova 7 SE.

ويقدم الهاتف – الذي يأتي بسماكة 7.46 ملم ويزن 178 جرامًا – شاشة من نوع OLED بقياس 6.53 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسلًا. وتأتي الشاشة مع قطع للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، كما تأتي الشاشة مع حساس البصمة تحتها.

ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع Dimensity 720 بتردد 2.0 جيجاهرتز. وهناك نسخة أخرى من الهاتف باسم nova 8 SE High Edition تحتوي معالجًا ثماني النوى من نوع Dimensity 800 U بتردد 2.4 جيجاهرتز. ويأتي كلا المعالجين مع معالج الرسومات Mali-G57.

ويقدم الهاتف – الذي يعمل بواجهة المستخدم EMUI 10.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من جوجل – ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

وعلى ظهر الهاتف، هناك أربع كاميرات، دقة الرئيسية منها 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، ودقة الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، ودقة الثالثة المخصصة لتسجيل العمق 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، ودقة الرابعة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 3,800 ميلي أمبير في الساعة، تمتاز بدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 66 واطًا التي تشحن البطارية من 0 في المئة إلى 60 في المئة في غضون 15 دقيقة فقط، وإلى 100 في المئة في غضون 20 دقيقة فقط.

ويأتي الهاتف مع منفذ من نوع (يو إس بي-سي) USB-C، ومنفذ لسماعات الأذن التقليدية، وهو يدعم تقنية البلوتوث 5.1، كما يدعم شريحتي اتصال. ويدعم الهاتف في نسختيه nova 8 SE و nova 8 SE High Edition الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.

ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان، وسيُباع في الصين اعتبارًا من 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بسعر يعادل 390 دولارًا أمريكيًا للنسخة القياسية، وبسعر يعادل 410 دولارات أمريكية لنسخة nova 8 SE High Edition.





