هواوي تستأنف ضد حظرها من شبكات ‏‎5G‎‏ في السويد

قالت هيئة تنظيم الاتصالات السويدية اليوم الجمعة: إن شركة هواوي استأنفت قرار السويد باستبعاد شركة تصنيع معدات الاتصالات الصينية من شبكات الجيل الخامس 5G.

وقال متحدث باسم هيئة تنظيم الاتصالات السويدية: “ما يحدث الآن هو أننا سنرسل الاستئناف إلى المحكمة الإدارية في استوكهولم. بعد ذلك، سوف يتعاملون مع هذه القضية”.

وحظرت السويد الشهر الماضي شركتي هواوي، و(زد تي إي) ZTE من شبكات الجيل الخامس 5G الخاصة بها، لتنضم إلى الدول الأوروبية الأخرى التي قيدت دور الموردين الصينيين لأسباب أمنية.

وقال (كينيث فريدريكسن) – نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي لمنطقة وسط شرق أوروبا وشمال أوروبا لوكالة رويترز: “نعتقد أن القرار الذي تم اتخاذه ليس جيدًا للعملاء ولا للسويد بصورة عامة”. وأضاف: “لذلك نريد من محكمة سويدية أن تنظر في اتخاذ القرار من خلال عملية سليمة ووفقًا للقانون”.

وكانت الحكومات الأوروبية تشدد الضوابط على الشركات الصينية التي تبني شبكات الجيل الخامس بعد الضغط الدبلوماسي من واشنطن، التي تزعم أن بكين قد تستخدم معدات هواوي في التجسس. ونفت هواوي مرارًا وتكرارًا أنها تشكل خطرًا على الأمن القومي.

ومنحت منحة هيئة تنظيم الاتصالات السويدية الشركات المشاركة في مزادات طيف 5G حتى 1 كانون الثاني/ يناير 2025 لإزالة معدات هواوي، و(زد تي إي) من بنيتها التحتية الحالية ووظائفها الأساسية.

ومن المتوقع أن تبدأ المزادات الأسبوع المقبل، وستستفيد منها نوكيا وإريكسون: منافسا هواوي في دول شمال أوروبا.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي: إنه يتعين على السويد إلغاء الحظر الذي فرضته على شركتي هواوي، و(زد تي إي) من المزاد المزمع لِطيف شبكات الجيل الخامس 5G، وذلك بهدف تجنب “التأثير السلبي” في شركاتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية (جاو ليجيان) في مؤتمر صحفي دوري في بكين في 21 تشرين الأول/ أكتوبر: إن “الصين تُعرب عن استيائها الشديد من السويد”.

وقال جاو: “يتعين على السويد التمسك بموقف موضوعي وعادل، وتصحيح قرارها الخطأ، لتجنب إحداث تأثير سلبي في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والسويد وعمليات الشركات السويدية في الصين”.





