مبيعات آيفون 2021 ستتفوق على iPhone 12 لثلاثة أسباب

خرج المحلل الشهير (Ming-Chi Kuo) من شركة آبل بتقرير جديد اليوم يشير فيه إلى أن طرازات آيفون لعام 2021 من المرجح أن تفوق مبيعات هواتف iPhone 12 الذي تم إصداره هذا العام.

يقترح (Ming-Chi Kuo) أن هذا يرجع جزئيًا إلى التحسينات المهمة للكاميرا فائقة الاتساع التي ستحدث على طرازات العام المقبل.

ثلاثة تحسينات للكاميرا الفائقة الاتساع في هواتف آيفون:

تشير مصادر سلسلة التوريد إلى أن شركة آبل تخطط لثلاثة تحسينات على الكاميرا الفائقة الاتساع على طرازات آيفون Pro العام المقبل.

أولاً: يتوقع أن يتم توسيع الفتحة من f / 2.4 إلى f / 1.8. وعند تساوي جميع الأشياء الأخرى، من شأن ذلك أن يسمح بدخول أكثر من ضعف كمية الضوء، مما يحسن أداء الإضاءة المنخفضة بشكل ملحوظ. وعلى وجه الخصوص، يجب أن تسمح بلقطات ليلية أكثر وضوحًا ونظافة.

ثانيًا: تشير المصادر إلى أن عدد العناصر في العدسة سيزداد من خمسة إلى ستة. وهناك إيجابيات وسلبيات لإضافة عناصر إلى العدسة، ولكن عندما تأخذ الشركة المصنعة تصميمًا قائمًا للعدسة وتضيف عناصر، يتم إجراء ذلك بشكل عام لتقليل التشوه، وهو أمر مهم بشكل خاص في العدسات ذات الزاوية الواسعة.

ثالثًا: يتوقع أن تحصل العدسة الفائقة الاتساع على تركيز تلقائي لأول مرة، والعدسة الحالية الفائقة الاتساع ذات تركيز ثابت. كما قد يبدو هذا مفاجئًا، لكنه لا يمثل مشكلة كبيرة بشكل عام في العدسات ذات الزاوية الواسعة للغاية حيث يتم استخدامها في الغالب للمناظر الطبيعية ومناظر المدينة، حيث يكون كل شيء في اللقطة بعيدًا بما يكفي للتركيز عليه. ومع ذلك، فإن التبديل إلى التركيز التلقائي سيكون مفيدًا للقطات ذات الزاوية الواسعة الأقرب.

مزايا أخرى لنماذج آيفون 2021:

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد (Kuo) أن هناك سببين أوسع للشعور بالتفاؤل بشأن مبيعات العام المقبل. حيث يجب أن تعني النهاية (المأمولة) لأزمة فيروس كورونا تحديات إنتاج أقل. حيث علق الرئيس التنفيذي لشركة آبل Tim Cook في مكالمة أرباح الشهر الماضي أن قيود العرض تحد من مبيعات عدد من منتجات آبل الأساسية. وأشار تقرير أحدث إلى أن إنتاج iPhone 12 Pro يعاني من نقص في رقائق إدارة الطاقة.

يعتقد (Kuo) أن الطلب على أجهزة آيفون التي تدعم شبكات الجيل الخامس سيكون أعلى بحلول العام المقبل، بمجرد وجود بنية تحتية جاهزة، وفي الوقت الحالي، تعد تغطية شبكات الجيل الخامس غير مكتملة، لذا فإن تضمين معايير الهاتف المحمول الأسرع لا يوفر في نظر كثير من الناس سببًا مقنعًا للترقية.





