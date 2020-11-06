كيفية إعداد خدمة الدفع في واتساب لإرسال الأموال واستلامها

قام تطبيق واتساب بتمكين المدفوعات في الهند، وتعتمد الميزة على إطار عمل واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) في البلاد لتسهيل تحويل الأموال. لذلك إذا كنت في الهند، يمكنك استخدام تطبيق واتساب لإرسال الأموال واستلامها من أصدقائك وعائلتك، وهو أمر سهل ومباشر.

كيفية إعداد خدمة الدفع في تطبيق واتساب:

لبدء الدفع على واتساب يتعين عليك أولاً ربط حسابك المصرفي بالخدمة، حيث تعمل (UPI) بشكل أساسي مع رقم هاتفك، وتعمل الخدمة مع جميع البنوك الكبرى في الهند. وأفضل جزء هو أنه حتى إذا لم يكن لديك حساب (UPI) تم إعداده مع البنك الذي تتعامل معه، فستتمكن من استخدام خيار المدفوعات داخل واتساب لأنه سينشئ معرف (UPI) لك. إليك ما تحتاج إلى معرفته:

افتح تطبيق واتساب من درج التطبيقات أو الشاشة الرئيسية.

انقر على الثلاث نقاط الرأسية في أعلى الزاوية اليمنى.

اختر المدفوعات.

حدد إضافة طريقة دفع جديدة.

انقر على قبول.

اختر البنك الذي تتعامل معه من القائمة. من المفترض أن يكون هذا هو حساب (UPI) الأساسي الخاص بك.

ستحتاج الآن إلى التحقق من رقم هاتفك. تأكد من أن رقم واتساب الذي تستخدمه هو الرقم المسجل نفسه في حسابك المصرفي ثم اضغط على التحقق عبر الرسائل القصيرة لمصادقة حسابك المصرفي.

اضغط على السماح للسماح لتطبيق واتساب بالتحقق من أن بطاقة (SIM) هي البطاقة المسجلة في حسابك.

انقر فوق السماح مرة أخرى لتطبيق واتساب لإرسال نصوص لمصادقة حسابك.

سيقوم واتساب الآن بالتحقق من البنك الذي تتعامل معه وسحب جميع الحسابات المسجلة برقمك. حدد الحساب الذي ترغب في استخدامه لإنهاء إعداد المدفوعات.

اضغط على (Done) لإنهاء إعداد (WhatsApp Pay).

يجب أن تشاهد الآن طريقة الدفع المدرجة في صفحة المدفوعات.

كيفية إرسال واستقبال الأموال عبر واتساب:

يعد إرسال الأموال واستلامها عبر التطبيق أمرًا سهلاً للغاية، حيث يظهر خيار المدفوعات مباشرة في نافذة المحادثة، ويكون تحويل الأموال (أو طلبها) سلسًا جدًا:

حدد جهة الاتصال التي تريد إرسال الأموال إليها.

في نافذة المحادثة، حدد رمز المشبك.

اختر الدفع.

حدد المبلغ الذي ترغب في إرساله (يمكنك أيضًا إضافة ملاحظة).

أدخل رمز (UPI PIN) الخاص بك.

سترى رسالة تأكيد تظهر مباشرة في نافذة المحادثة بمجرد إتمام المعاملة.





