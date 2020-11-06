فولفو تطلق مجموعة كاملة من الشاحنات الكهربائية في أوروبا في 2021‏

قالت شركة (فولفو للشاحنات) Volvo Trucks – العلامة الرئيسية للشاحنات من شركة فولفو السويدية – في بيان نشرته يوم الخميس: إنها ستبيع مجموعة كاملة من الشاحنات الكهربائية الثقيلة في أوروبا اعتبارًا من عام 2021.

وقالت فولفو: إنها تجري حاليًا اختبارات للشاحنات الكهربائية الثقيلة (فولفو إف إتش) Volvo FH، و(فولفو إف إم) Volvo FM، و(فولفو إف إم إكس) Volvo FMX، لاستخدامها في عمليات النقل الإقليمية وعمليات البناء الحضرية في أوروبا.

وقالت الشركة: إن وزن الشاحنات الإجمالي يصل إلى 44 طنًا، واعتمادًا على تكوين البطارية، يمكن أن يصل المدى إلى 300 كيلومتر. وستبدأ المبيعات في عام 2021، ثم ستبدأ عمليات الإنتاج الكمي في عام 2022.

وأضافت: “هذا يعني أنه اعتبارًا من عام 2021 فصاعدًا، ستبيع (فولفو للشاحنات) مجموعة كاملة من الشاحنات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية في أوروبا لأعمال التوزيع، والنفايات، والنقل الإقليمي، وعمليات البناء في المناطق الحضرية”.

وأعلنت شركة (فولفو للسيارات) Volvo Cars في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019 عن إطلاق (إكس سي 40 ريتشارج) XC40 Recharge: أول سيارة كهربائية بالكامل تحت علامتها التجارية الجديدة التي تركز على المركبات الكهربائية وتمهد الطريق للشركة للدخول في هذا السوق الواعد.

وقال الرئيس التقني لدى الشركة السويدية وقتئذ: “إنها من باكورة السيارات، وإنها سيارة من المستقبل”. وتعد هذه السيارة أول سيارة كهربائية بالكامل تنتجها الشركة، وهي أول سيارة من فولفو تأتي مع نظام الترفيه القائم على نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل، بالإضافة إلى قدرتها على الحصول على التحديثات لاسلكيًا.

وتعد (إكس سي 40 ريتشارج) أيضًا أول سيارة تحت العلامة التجارية (ريتشارج) التابعة لفولفو. وكانت الشركة قد أعلنت عن هذه العلامة التجارية الأسبوع الماضي، وسوف تكون الاسم لجميع سيارات الشركة القابلة للشحن بالطاقة الكهربائية بالكامل أو الهجينة.

وتمتاز السيارة الجديدة بأنها تدعم نظام الدفع الخلفي، وهو أحد أنظمة دفع السيارات الثلاثة لنقل الحركة من المحرك إلى العجلات الخلفية، إلى جانب نظامي: الدفع الأمامي، والدفع الرباعي. وهي تحتوي على بطارية باستطاعة 78 كيلوواط في الساعة، والتي تمكن السيارة من السفر لمسافة 400 كيلومتر في الشحن الواحدة.





