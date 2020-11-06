شاومي تعلن عن منصة التلفاز ‏Mi Box 4S Pro

أعلنت شركة شاومي عن منصة التلفاز الجديدة (مي بوكس 4إس برو) Mi Box 4S Pro الذي يأتي خلفًا لجهاز (مي بوكس 4 برو) Mi Box 4 Pro.

ومع أن إضافة حرف إلى اسم أحد المنتجات في سوق التقنية، يعني أنه حصل على تحديث بسيط، إلا أن الوضع مختلف مع Mi Box 4S Pro الذي يأتي بالعديد من الميزات الجديدة، بالإضافة إلى ميزة عرض الفيديو بدقة 8K، وهي الميزة الأبرز في الجهاز الجديد.

ويأتي جهاز Mi Box 4S Pro الجديد مع منفذ من نوع HDMI 2.1، ودعم عرض الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويقدم الجهاز ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت مقارنةً بـ 8 جيجابايت في جهازها السابق Mi Box 4 Pro.

ويأتي Mi Box 4S Pro مع واجهة المستخدم MIUI TV في الصين، ويُتوقع أن يعمل بمنصة (أندرويد تي في) Android TV في الأسواق العالمية، مع العلم أن شاومي ذكرت أنها لا تخطط في الوقت الحالي لإطلاق الجهاز خارج الصين.

وفتحت شاومي باب الطلب الأولي على Mi Box 4S Pro اعتبارًا من اليوم بسعر يعادل 60 دولارًا أمريكيًا.

وكانت شركة شاومي قد أعلنت أواخر الشهر الماضي عن هاتفها الذكي الأحدث (ردمي كي30 إس) Redmi K30s الذي يقدم العديد من المواصفات المتقدمة.

ويحتوي Redmi K30s – الذي يأتي بسماكة 9.33 ملم، ويزن 216 جرامًا – معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 865) Snapdragon 865 من شركة كوالكوم الأمريكية، والمصنوع بتقنية 7 نانومتر، ويعمل بتردد 2.84 جيجاهرتز، كما أنه يأتي مع معالج الرسومات (أدرينو 650) Adreno 650.

ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع LPDDR5 بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.

ويقدم Redmi K30s شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.67 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل، مع معدل تحديث عالٍ قدره 144 هرتزًا، وهي تدعم تقنية HDR10، وتدعم معدل تباين قدره 1500:1، بالإضافة إلى معدل سطوع قدره 650 شمعة. وتأتي الشاشة محمية بطبقة من زجاج (جوريلا جلاس 5) Gorilla Glass 5. ولأن الشاشة من نوع IPS LCD، فإن حساس البصمة يأتي في زر جانبي.





