سوني تمنع توسعة مساحة التخزين في ‏PS5‎‏ عند الإطلاق

أكدت شركة سوني لموقع (ذا فيرج) The Verge أن مالكي منصة الألعاب الجديدة (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 لن يتمكنوا من توسعة مساحة التخزين الخاصة بالمنصة عند الإطلاق.

وفي حين تتميز منصة (بلاي ستيشن 5) بفتحة داخلية مخصصة يمكنها أن تناسب نظريًا محركات أقراص الحالة الصلبة M.2 SSD القياسية، ويمكن الوصول إليها بسهولة، إلا أنه يبدو أن الفتحة ستُعطل عند الإطلاق. وقالت سوني لموقع The Verge التقني: إن الفتحة محجوزة لتحديث مستقبلي.

يُشار إلى أن الإعلان عن عدم دعم توسعة مساحة التخزين الداخلية ليس مفاجئًا، إذ قضى (مارك سيرني) – مهندس العتاد لمنصة (بلاي ستيشن) لدى شركة سوني – عدة دقائق في الحديث عن ميزة توسيع تخزين SSD كجزء من المعاينة الفنية الخاصة به في شهر آذار/ مارس الماضي، ولكنه قال أيضًا حينئذ: إنه من المحتمل أن يتوفر الدعم بعد الإطلاق بقليل.

وقال سيرني: “سيكون أمرًا رائعًا إذا حدث ذلك عند الإطلاق، ولكن من المحتمل أن يتم ذلك بعد الإطلاق بقليل، لذا يرجى تأجيل شراء محركات M.2 SSD حتى تسمع منا”.

أما عن سبب التأخر في الدعم، فقد أوضح سيرني أنه ليست كل محركات أقراص M.2 SSD سريعة بما يكفي لمواكبة منصة (بلاي ستيشن 5)، وليست رقيقة بما يكفي لتلائم حاوية أقراص SSD، وليست متوافقة مع وحدة التحكم الخاصة بالمنصة من سوني، ولكن الشركة وعدت بإجراء اختبار التوافق في أواخر العام الحالي للتأكد.

وعلى أقل تقدير، اقترح سيرني أن محركات أقراص الحالة الصلبة الجاهزة تحتاج إلى تقديم أكثر من 5.5 جيجابايت في الثانية من عرض النطاق الترددي عبر اتصال PCIe Gen4 ، وأن لا يكون لديها مبدد حراري كبير جدًا لكي تناسب حاوية أقراص SSD الخاصة بالمنصة.

يُشار إلى أن منصة (بلاي ستيشن 5) تدعم أقراص التخزين الخارجية عبر منفذ USB، وقد أكدت سوني لموقع The Verge أن الدعم متوفر اعتبارًا من اليوم الأول للإطلاق.

وقال سيرني: إنها طريقة جيدة لإضافة الكثير من ألعاب (بلاي ستيشن 4) إلى منصة (بلاي ستيشن 5) لأنها لا تحتاج إلى السرعة التي يمكن أن توفرها أقراص SSD.





