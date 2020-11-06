سامسونج تعلن عن هاتفها الأحدث ‏Galaxy M21s

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الذكي الأحدث (جالاكسي إم21 إس) Galaxy M21s بوصفه تحديثًا على هاتف (جالاكسي إم21) Galaxy M21، الذي أُعلن عنه في شهر آذار/ مارس الماضي.

ويختلف الهاتفان عن بعضهما في مواصفات الكاميرات، إذ يقدم هاتف Galaxy M21s الجديد كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، مقارنةً بكاميرا Galaxy M21 الأمامية التي جاءت بدقة 20 ميجابكسل. أما الكاميرات الخلفية، فتختلف دقة الكاميرا الرئيسية التي تأتي بدقة 64 ميجابكسل في Galaxy M21s‎، بدلًا من 48 ميجابكسل في Galaxy M21. أما الكاميرتان الثانية، والثالثة، فهما تحافظان على الدقة، وهي 8 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض، و5 ميجابكسل للثالثة المخصصة لتسجيل العمق.

ويحتوي Galaxy M21s معالجًا ثماني النوى من نوع Exynos 9611، وذاكرة الوصول العشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويقدم Galaxy M21s‎ – الذي يزن 191 جرامًا ويأتي بسماكة 8.9 ملم – شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسلًا، كما يقدم بطارية بسعة كبيرة قدرها 6,000 ميلي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع باستطاعة 15 واطًا عن طريق منفذ USB-C. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 2.0 التابعة لسامسونج، والمبنية على نظام التشغيل أندرويد 10. وعلى ظهر الهاتف، هناك حساس لبصمة الأصابع.

ويتوفر هاتف Galaxy M21s باللونين الأسود، والأزرق، وهو متاح في البرازيل بسعر يعادل 275 دولارًا أمريكيًا، ويمكن الحصول عليه من خلال موقع سامسونج في البرازيل.

وبالإضافة إلى إطلاق هاتف Galaxy M21s في البرازيل، أطلقت سامسونج هناك هاتفًا آخر هو (جالاكسي إم51) Galaxy M51 الذي أُعلن عنه نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي.

ويقدم Galaxy M51 شاشة بقياس 6.7 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسلًا، وأربع كاميرات خلفية بدقة 64 ميجابكسل، و12 ميجابكسل، و5 ميجابكسل، و5 ميجابكسل. وكاميرا أمامية ضمن ثقب في الشاشة بدقة 32 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 730) Snapdragon 730، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. وأهم ميزة للهاتف هي البطارية التي تبلغ سعتها 7,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 25 واطًا.





