تحديث ويندوز 10 يكسر تحديثات Office.. إليك كيفية حل المشكلة

حذرت شركة مايكروسوفت مستخدمي نظام ويندوز 10 من أن التحديثات الأخيرة تأتي مع عدد من الأخطاء، وبحسب ما ورد، تمنع إحدى العيوب الأفراد من تحديث منتجات Office بسبب مشكلة فقدان الشهادة.

بعد تنزيل تحديثات أكتوبر 2020 تلقى بعض مستخدمي ويندوز 10 رسالة خطأ تقول: “فشل تنزيل ملف Office 365، خطأ =”، ولم تكشف شركة مايكروسوفت بعد عن حل بديل للمشكلة، مما يعني أنه يجب على الأفراد إلغاء تثبيت تحديث ويندوز الخاطئ، ثم تحديث Office ثم إعادة تثبيت تصحيح ويندوز.

قام مهندس مايكروسوفت David James بالتغريد حول المشكلة، حيث قال: إن المشكلة يبدو أنها ناتجة عن تحديثات ويندوز 10 التي أدت إلى فشل الشهادة، مما يمنع Memcm و Configuration Manager من تنزيل تحديثات Office.

بالنسبة لشركة مايكروسوفت، فإن خطأ تحديث Office ليس هو المشكلة الوحيدة التي واجهها المستخدمون مع تصحيحات ويندوز الخاصة بهم مؤخرًا. وكانت هناك أيضًا تقارير عن تصحيحات ويندوز 10 لشهر أكتوبر والتي تسببت في حدوث مشكلات في File Explorer وحتى شاشة الموت الزرقاء المخيفة. ولم تعلق شركة مايكروسوفت على مشكلات تعطل النظام هذه ولكنها اعترفت بإمكانية فقدان شهادات النظام والمستخدم أثناء عملية التحديث.

يقول مستند دعم مايكروسوفت: “يحدث هذا بشكل أساسي عندما يتم تحديث الأجهزة المُدارة باستخدام حزم أو وسائط قديمة من خلال أداة إدارة التحديث، مثل: Windows Server Update Services أو Microsoft Endpoint Configuration Manager، وقد يحدث هذا أيضًا عند استخدام وسائط مادية قديمة أو صور ISO لا تحتوي على آخر التحديثات المدمجة”.

توصي شركة مايكروسوفت المستخدمين بتثبيت التصحيحات لنظام التشغيل الخاص بهم باستخدام خدمة Windows Update الرسمية، بدلاً من أي طريقة أخرى لتقليل احتمالية ظهور أي مشكلة.

الجدير بالذكر أنه منذ أن أطلقت مايكروسوفت متصفح (إيدج) Edge خلال شهر يناير الماضي، أصبحت الشركة تهتم أكثر بدعمه بالعديد من الميزات الجديدة لمنافسة متصفح (كروم) Chrome من جوجل بشكل جدي، خاصة وأن متصفح إيدج الذي يعتمد على محرك (كروميوم) Chromium قد وجد شعبية كبيرة لدى المستخدمين. وفي الفترة الأخيرة أعلنت مايكروسوفت عن ميزة جديدة رائعة قادمة للمتصفح وهي: ميزة (علامات التبويب العمودية) Vertical Tabs التي تتيح للمستخدمين نقل شريط علامات التبويب من الأعلى إلى الجهة اليسرى من الشاشة في تخطيط عمودي.





