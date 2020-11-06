يتطور الذكاء الاصطناعي وينتشر باستمرار في كل صناعة، ومع وجود الكثير من الابتكارات الرائدة التي تدفع الصناعة إلى الأمام، تتصدر التكنولوجيا باستمرار عناوين الأخبار كل يوم.

يشير الذكاء الاصطناعي إلى البرامج أو الأنظمة التي تؤدي مهامًا ذكية مثل تلك الخاصة بالعقول البشرية، مثل التعلم والاستدلال والحكم، وتتراوح تطبيقاته من أنظمة التشغيل الآلي والترجمة للغات الطبيعية التي يستخدمها الناس يوميًا إلى أنظمة التعرف على الصور التي تساعد في التعرف على الوجوه والحروف من الصور. واليوم يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في أشكال مختلفة تشمل المساعدين الرقميين وروبوتات المحادثة والتعلم الآلي من بين أشياء أخرى.

إليك نظرة على أبرز 5 مختبرات لأبحاث الذكاء الاصطناعي في العالم تقود البحث والتطوير والتقنيات ذات الصلة:

معهد آلان تورنج:

هو المعهد الوطني لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي ومقره في لندن. تم إنشاء المعهد باعتباره المعهد الوطني لعلوم البيانات في عام 2015، وفي عام 2017 ونتيجة لتوصية حكومية أضاف الذكاء الاصطناعي إلى اختصاصه.

يتألف المعهد من 13 جامعة ومجلس أبحاث الهندسة والعلوم الفيزيائية في المملكة المتحدة، ويساعد في جعل المملكة المتحدة أفضل مكان في العالم لعلوم البيانات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتعاون والأعمال. وفي الفترة الأخيرة، حول معهد (Alan Turning) تركيزه إلى استكشاف الأخلاقيات المعقدة في استخدام خوارزميات (AI) وتحليلات البيانات للأغراض التنبؤية من قبل قوات الشرطة.

LIVIA:

LIVIA هي مجموعة بحثية معتمدة من قبل (ÉTS) وتضم العديد من الأساتذة والأعضاء المنتسبين وطلاب الدراسات العليا، ويدور التوجه العلمي للمختبر حول الأسس الرئيسية للمعالجة على نطاق واسع وتحليل وتفسير الصور ومقاطع الفيديو.

تعتمد أنشطة البحث والتطوير في LIVIA على ستة محاور رئيسية ومجالات تطبيقها الرئيسية:

(1) التعلم الآلي.

(2) رؤية الحاسب.

(3) التعرف على الأنماط.

(4) الأنظمة الذكية والتكيفية.

(5) اندماج المعلومات.

(6) الاستغلال الأمثل للأنظمة المعقدة.

Morgan:

يقع مقر فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي التابع لشركة جي بي مورغان في نيويورك ويعمل في مراكز رئيسية حول العالم. والهدف من برنامج أبحاث الذكاء الاصطناعي الخاص به هو استكشاف وتطوير الأبحاث المتطورة في مجالات (AI) والتعلم الآلي، وكذلك في المجالات ذات الصلة مثل التشفير، لتطوير الحلول الأكثر تأثيرًا على عملاء الشركة والشركات.

يضم فريق أبحاث (AI) التابع للشركة خبراء في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي. يتابعون البحث الأولي في المجالات المتعلقة بأركان البحث وكذلك المشكلات الملموسة المتعلقة بالخدمات المالية.

أكسفورد لأبحاث التعلم الآلي:

تتألف مجموعة أبحاث التعلم الآلي بجامعة أكسفورد من مجموعات بحثية متشابهة التفكير يقودها أعضاء هيئة تدريس محليين، وهي مجموعة فرعية ضمن هندسة المعلومات في قسم العلوم الهندسية بجامعة أكسفورد، وهذه واحدة من المجموعات الأساسية التي تشكل المجتمع الأوسع لتعلم الآلة في أكسفورد ولها تداخل قوي بشكل خاص مع معهد أكسفورد مان للتمويل الكمي.

تستخدم مجموعة Oxford ML Research Group الإحصائيات للتعامل مع كل من المعلومات وعدم اليقين في مجموعة متنوعة من مجالات البحث، بما في ذلك علم المواطن وعلم الأحياء والصحة العامة والأنظمة الذكية المستقلة وتربية الحيوانات.

ElkanIO:

هو مختبر أبحاث للذكاء الاصطناعي مقره في كوشين، ولاية كيرالا، الهند. تأسس هذا المختبر البحثي في ​​عام 2017 مع عقلية معالجة مشاكل العالم الحقيقي، ولديه خبرة عملية في تطوير الذكاء الاصطناعي وحلول التحليلات المتقدمة لتلبية احتياجات الصناعة المختلفة.

تشمل خطوط الخدمة الرئيسية الثلاثة تطوير روبوتات (AI) وحلول تحليلات البيانات المتقدمة وحلول أتمتة الأعمال التي تدعمها رؤية الحاسب والتعلم الآلي والتعلم العميق وحلول البرمجة اللغوية العصبية.





