آبل تبدأ رسميًا بإطلاق الإصدار 14.2 من نظامي ‏iOS‏ و ‏iPadOS

بدأت شركة آبل يوم الخميس رسميًا بإطلاق الإصدار 14.2 من نظامي iOS و iPadOS للأجهزة المتوافقة من هواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية.

ويهدف التحديث إلى التخلص من الأخطاء من الإصدارات السابقة مع إضافة أكثر من 100 رمز تعبيري جديد، و8 خلفيات جديدة، ودعم ميزة (الاتصال الداخلي) Intercom على مكبر الصوت الذكي (هوم بود) HomePod.

وتتيح ميزة الاتصال الداخلي في (هوم بود) للأسر إرسال رسائل صوتية مسجلة على آيفون، أو آيباد إلى مكبرات الصوت المتصلة. ويمكن للمستخدمين أيضًا إرسال رسائل صوتية من الساعة الذكية (آبل ووتش) Apple Watch، وسماعات الأذن (أير بودز) AirPods، وحتى من نظام السيارات (كار بلاي) CarPlay.

وتقدم آبل أيضًا الكثير من إصلاحات الأخطاء عبر تطبيقات الكاميرا، والصور، والمذكرات الصوتية، والطقس. وتلقت قائمة (أير بلاي) AirPlay أيضًا على إعادة تصميم. ويحصل مستخدمو أحدث حاسوب (آيباد أير) iPad Air الآن على ميزة (اكتشاف المشهد) Scene Detection في تطبيق الكاميرا بالإضافة إلى ميزة Auto FPS لتحسين الالتقاط في الإضاءة المنخفضة وإدارة حجم الملف.

وإلى جانب نظام iOS 14.2، ونظام iPadOS 14.2، أصدرت آبل أيضًا نظام watchOS 7.1 لساعتها الذكية (آبل ووتش) Apple Watch التي توفر الدعم لميزة الاتصال الداخلي لمكبر الصوت (هوم بود)، وتحذيرات صوتية لسماعات الرأس، وتدعم تطبيق (تخطيط القلب الكهربائي) ECG الأصلي في كوريا الجنوبية وروسيا.

يُشار إلى أن شركة آبل كانت قد أعلنت يوم الاثنين الماضي عن إقامة حدث جديد في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، حيث يُتوقع أن تعلن عن أجهزة (ماك) Mac جديدة.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية: إن حفل الإطلاق سيبدأ ‏ في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ (9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة)، وسيُبث على الهواء مباشرة على موقع آبل الإلكتروني.

وكان الشعار على الدعوات التي أُرسلت اليوم الاثنين هو “وشيء آخر” One More Thing، وتقول الشركة: إن الحدث سيُعقد في مقرها الرئيسي (آبل بارك) Apple Park.

وصرّحت الشركة في وقت سابق من العام الحالي أنها تخطط لإطلاق أجهزة حاسوب (ماك) مع شرائحها الخاصة التي صممتها بنفسها على أساس معمارية (أي آر إم) ARM، وذلك بدلًا من معالجات إنتل. ولطالما استخدمت هواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية معالجات من تصميم آبل، التي تقول الشركة: إنها تساعد على إطالة عمر البطارية، وتوفير أداء أسرع.





