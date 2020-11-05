Steam تسهل على اللاعبين اختبار الألعاب

تضيف شركة ألعاب الفيديو (Valve) ميزة إلى خدمة التوزيع الرقمية لألعاب الفيديو (Steam) للسماح للمطورين بدعوة الأشخاص لاختبار ألعابهم مباشرةً من خلال برنامج الخدمة دون الحاجة إلى مفتاح تجريبي.

وتسمح الميزة الجديدة، المسماة (Playtest)، للمختبرين المهتمين بالنقر فوق زر في قائمة اللعبة في متجر (Steam) لطلب الوصول وإضافتهم إلى قائمة الانتظار.

وسيتمكن المطورون من معرفة عدد الأشخاص الذين لديهم حق الوصول إلى الاختبار، وعدد الأشخاص الذين أعربوا عن اهتمامهم وينتظرون الوصول، وعدد الأشخاص الذين تمت دعوتهم يدويًا للاختبار.

وسيتمكن المطورون أيضًا من إضافة المزيد من المختبرين من شاشة حالة (Playtest).

وعندما ينهي المطورون الاختبار، ستتم إزالة الزر الذي يطلب الوصول إليه من صفحة متجر (Steam) الخاص باللعبة، وسيتم سحب اللعبة من مكتبات المستخدمين.

وتقول (Valve): إن ميزة (Playtests) لا يُقصد بها أن تحل محل الوصول المبكر (Early Access)، وإن الألعاب يمكن أن تحتوي على (Playtest) مع إصدار الوصول المبكر (Early Access).

وعلى عكس الوصول المبكر، فإن ميزة (Playtests) مجانية للاستخدام بالنسبة للمطورين والعملاء، ولا تدعم المبيعات أو العروض التجارية أو تحقيق الدخل.

ولا تتضمن اللعبة عبر (Playtest) أشياء، مثل: المراجعات أو التقدم نحو الإنجازات أو الوقت الذي يتم لعبه، وذلك بموجب سياسة استرداد (Steam).

وتوضح (Valve) أن (Playtests) في مرحلة تجريبية الآن وأن الأدوات عرضة للتغيير، وإذا كنت ترغب في تجربة (Playtests) للعبتك، فإن (Valve) لديها نموذج اتصال يمكنك ملؤه هنا.

وعملت خدمة (Steam) كمتجر ألعاب رقمية عبر جهاز الحاسب لسنوات عديدة، لكن إدارة مجموعات الاختبار والعروض التوضيحية والمراجعات اعتمدت بشكل عام على نظام العروض التوضيحية وتوزيع المفاتيح الذي يترك الكثير من الثغرات للمحتالين وغيرهم من الجهات الفاعلة السيئة.

وفي الوقت نفسه، تحتوي المنصات الأخرى، مثل الأجهزة المحمولة، على مجموعات اختبار أو وصول تجريبي مدمجة في نظام التوزيع.

وتواجه شركة (Valve) الآن منافسة عبر جهاز الحاسب من متجر شركة (Epic Game)، مما قد يوفر بعض التشجيع الإضافي لإنهاء الميزات التي يطلبها صانعو الألعاب واللاعبون، حيث قامت (Valve) في العام الماضي بتجديد مكتبة ألعابها.





