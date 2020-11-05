Mini 2 من DJI توفر فيديو بدقة 4K وصور RAW

أعلنت شركة (DJI) الصينية عن (DJI Mini 2)، وهي طائرة دون طيار صغيرة الحجم تعالج بعض مشاكل الطائرة السابقة (DJI Mavic Mini) الصادرة في العام الماضي، التي كانت تُعد أصغر وأخف طائرة دون طيار كاملة الميزات في السوق.

وتبدو الطائرة الجديدة، البالغ سعرها 449 دولار، متطابقة مع الأصل، حتى أنها تزن 249 جرام، مما يعني أنك لست بحاجة إلى تسجيلها مع إدارة الطيران الفيدرالية.

وتأتي (DJI Mini 2) الآن مع اتصال لاسلكي (OcuSync 2) من (DJI) بما يصل إلى 2.5 ضعف نطاق الاتصال اللاسلكي واتصال أكثر استقرارًا.

وكانت النسخة الأصلية غير معتادة بين طائرات (DJI) دون طيار لاعتمادها على الشبكة اللاسلكية المتقلبة نسبيًا.

وتستخدم (DJI Mini 2) وحدة التحكم نفسها مثل (Mavic Air 2)، وذلك بالرغم من أنك لن تحصل على تجنب العقبات وتتبعها لأنها تحتوي على عدد أقل من أجهزة الاستشعار.

وترفع الطائرة الجديدة دقة الفيديو القصوى إلى 4K أي (3840×2160 بكسل) بمعدل 30 إطارًا في الثانية ومعدل نقل بيانات 100 ميجابت في الثانية، إلى جانب دقة 2.7K أي (2720×1530 بكسل) بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويمكنك التقاط صور بتنسيق (RAW) الآن بدلاً من تنسيق (JPG) فقط، وكذلك القيام بتعريض ضوئي تلقائي.

وهناك مستشعر صغير الحجم بقياس 1/2.3 إنش وبدقة 12 ميجابكسل، ويلتقط هذا المستشعر أيضًا فيديوهات بدقة 1920×1080 بكسل بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية.

وتقول (DJI): إنها قامت بترقية محركات طيران (DJI Mini 2) لتحقيق سرعة قصوى تبلغ 35.8 ميل في الساعة، مع عمر بطارية يصل إلى 31 دقيقة، وتتحمل أيضًا رياحًا تبلغ سرعتها 24 ميلًا في الساعة.

وتدفع 449 دولار أمريكي مقابل (DJI Mini 2) مع وحدة تحكم وبطارية واحدة، أو 599 دولار أمريكي مقابل (Fly More Combo) مع ثلاث بطاريات ومحور شحن وحقيبة حمل.

تجدر الإشارة إلى أن (Mavic Mini) الأصلية حصلت على ترقية مفيدة للبرامج أضافت التعريض الضوئي اليدوي وتوازن البياض اليدوي ووضع سينمائي بمعدل 24 إطارًا في الثانية.





