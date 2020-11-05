Honor Band 6 أصبح أقرب إلى ساعة ذكية

قدمت العلامة التجارية هونر (Honor) أحدث عضو في تشكيلة منتجاتها لتعقب اللياقة البدنية (Honor Band 6)، بحيث يمثل هذا السوار الذكي خطوة كبيرة للأمام مقارنة بنموذج العام الماضي.

ويجلب (Honor Band 6) الجديد شاشة من نوع (AMOLED) بقياس 1.47 إنش وبدقة 194×368 بكسل مع الزجاج المنحني (2.5D).

وتضع هذه المواصفات السوار الجديد في منطقة الساعة الذكية إذا أخذنا حجم الشاشة وحده في الحسبان.

ويعتبر السوار الذكي الجديد أعرض وأسمك من سابقه، وذلك الرغم من أنه يبدو أقصر بعدة مليمترات، وتشبه الوظائف إلى حد كبير وظائف نسخة العام الماضي.

ويتميز السوار الذكي بتصميم بسيط إلى حد ما، مع عدم وجود أزرار مادية، ويجري التفاعل مع واجهة المستخدم باستخدام شاشة اللمس.

ويتتبع (Honor Band 6) معدل ضربات القلب، ويراقب تشبع الأكسجين في الدم، ويتبع النوم (Huawei TruSleep)، بالإضافة إلى إدارة صحة المرأة.

كما يوفر تتبع النشاط لما يصل إلى 10 رياضات مختلفة مع الكشف التلقائي ومقاومة الماء حتى عمق 50 مترًا.

وبمجرد إقران السوار الذكي بهاتفك الذكي عبر البلوتوث، يمكن أن ترى الإشعارات عبر معصمك والتحكم في تشغيل الموسيقى.

ويمكنك أيضًا الحصول على خيار الاختيار من بين عدد كبير من وجوه الساعة من خلال التطبيق المصاحب للهاتف الذكي.

ويتم الشحن من خلال حامل مغناطيسي خاص، ويتم تصنيف عمر البطارية بسعة 180 ميلي أمبير بما يصل إلى 14 يومًا، وذلك بالرغم من أنه من المفترض أن يكون ذلك مع وضع توفير البطارية.

ويؤدي الشحن لمدة 5 دقائق إلى توفير عمر بطارية يصل إلى يومين، ويأتي السوار الذكي بأبعاد 43×25.4×11.45 ملم دون الحزام ويزن 18 جرام.

ويتم بيع (Honor Band 6) بسعر 249 يوان صيني (37 دولار)، بينما تباع النسخة المزودة بتقنية (NFC) بسعر 289 يوان صيني (43 دولار).

وتبدأ الطلبات الأولية في الصين اليوم، على أن يصل السوار الذكي إلى المستخدمين بشكل رسمي في الأسبوع المقبل (11 نوفمبر)، ولم تعلن هونر بعد عن كونها تخطط لإطلاق جهاز تعقب اللياقة على المستوى الدولي.





