واتساب تطلق رسميًا خيار الرسائل المختفية

تقدم منصة واتساب خيار الرسائل المختفية (Disappearing Messages) هذا الشهر، بحيث تتيح الميزة لمستخدمي منصة التراسل المملوكة لشركة فيسبوك تمكين حذف الرسائل في محادثات الدردشة تلقائيًا بعد سبعة أيام.

ويمكن لأي مستخدم في الدردشة الفردية تشغيل الميزة أو إيقاف تشغيلها، بينما يمكن لمسؤولي المجموعة فقط تشغيل الميزة أو إيقاف تشغيلها في الدردشة الجماعية.

وقال متحدث باسم واتساب: نبدأ بمدة 7 أيام لأننا نعتقد أنها توفر راحة البال لأن المحادثات ليست دائمة، بينما تظل عملية حتى لا تنسى ما كنت تدردش عنه.

وأضاف: قائمة التسوق أو عنوان المتجر الذي تلقيته قبل بضعة أيام سيكون موجودًا أثناء حاجتك إليه، ثم يختفي بعد أن لا تحتاج إليه.

وتحتاج إلى تمكين اختفاء الرسائل على أساس كل مجموعة أو جهة اتصال، وبمجرد طرح الميزة بالكامل، ستكون متاحة كخيار جديد في قسم الاتصال لكل صديق في واتساب.

ولن يمحو الإعداد الرسائل القديمة، ولن يؤثر إلا في الرسائل الجديدة بمجرد تمكينها من أي من الطرفين.

وتقول واتساب: إنها ستبدأ بطرح الرسائل المختفية لجميع المستخدمين هذا الشهر، بحيث تجعل المحادثات عبر التطبيق أقرب ما تكون إلى الدردشات الشخصية قدر الإمكان.

وأضافت: تم تحديد المدة بسبعة أيام، لأنها قصيرة بما يكفي لتؤكد لك أن محادثاتك ليست دائمة بينما لا تزال تتيح لك الوقت الكافي للعودة إلى المحادثات الأخيرة.

وكان فريق واتساب يختبر ميزة الرسائل المختفية منذ شهر أكتوبر 2019 على الأقل، وكانت متاحة في ذلك الوقت للرسائل الجماعية فقط، لكن المنتج النهائي يعمل لكل من المحادثات الجماعية والفردية.

وتعمل الميزة مع ملفات الوسائط، مما يسمح للمستخدمين بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو وملفات الصور المتحركة القابلة للاختفاء عبر برنامج المراسلة.

وعند الرد على رسالة مختفية، قد يظل النص المقتبس في الدردشة بعد سبعة أيام، مما يسمح للمستخدمين بمشاهدة محتوى الرسالة حتى بعد اختفائها.

وإذا تمت إعادة توجيه مثل هذه الرسائل إلى محادثة تم فيها إيقاف تشغيل إعداد الرسائل المختفية، فلن تختفي الرسالة بعد سبعة أيام.

وإذا قام المستخدم بإنشاء نسخة احتياطية قبل زوال الرسالة، فسيتم تضمين الرسالة القابلة للزوال في النسخة الاحتياطية، وسيتم حذفها بعد استعادة المستخدم للنسخة الاحتياطية.

وفي حين أن الميزة هي بلا شك إضافة مفيدة لمنصة المراسلة، فإن واتساب لا تضيف ميزات أمان أساسية لمنع المستخدمين من حفظ تلك الرسائل قبل إزالتها من الدردشة.

وتوضح الشركة أن المستلمين سيكونون قادرين على حفظ الرسائل القابلة للزوال وإعادة توجيهها، والتقاط لقطة للشاشة، ولن يتم تنبيه المرسل بذلك.

وتزول ملفات الوسائط التي تستخدم الميزة من الدردشة، لكنها تبقى في جهاز المستلم إذا كان التنزيل التلقائي قيد التشغيل.

ولن يتم تنبيه المرسل إذا قام المستلم بحفظ الوسائط أو إعادة توجيهها أو أخذ لقطة للشاشة قبل زوالها.





