هواتف سامسونج.. ما هي ميزة Dual Messenger وكيف يمكنك استخدامها؟

تتميز شركة سامسونج بحرصها على دعم هواتفها بميزات فريدة لن تجدها في الهواتف الأخرى التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، ولن تجد مثلها في هواتف آيفون أيضًا، وذلك من خلال واجهة (One UI) الخاصة بهواتفها التي تعتمد على نظام التشغيل أندرويد. ومن بين هذه الميزات ميزة تُسمى (Dual Messenger).

ما هي ميزة (Dual Messenger):

تتيح لك ميزة (Dual Messenger) إنشاء حسابين منفصلين من تطبيق المراسلة نفسه في هاتفك، وهذا يساعدك على فصل بياناتك الشخصية عن بيانات العمل من خلال استخدام حساب للتواصل الشخصي، والحساب الثاني من أجل العمل.

تدعم ميزة (Dual Messenger) خدمات وتطبيقات محددة فقط الآن، منها: واتساب، وتيليجرام، ومسنجر، وسكايب، و Viber، و Line، وغيرها، حيث تظهر جميع التطبيقات المؤهلة والمثبتة في هاتفك تلقائيًا في قائمة الميزة فور الضغط عليها.

وبمجرد تفعيل هذه الميزة في هاتفك، ستتمكن من إرسال الرسائل واستقبالها من خلال أي من حسابي التطبيق النشطين على أساس تفضيلاتك، كما ستظهر أيقونة التطبيق الثانية في شاشة الهاتف الرئيسية لتسهيل التنقل.

ملاحظة: لاستخدام كلا الإصدارين من التطبيق؛ تأكد من أنك تستخدم بيانات تسجيل دخول منفصلة في النسخة الثانية من التطبيق، حتى يمكنك تشغيل حسابين مختلفين في التطبيق نفسه.

فيما يلي سنستعرض كيفية إنشاء حسابين مختلفين في تطبيق التراسل الذي تستخدمه في هاتف سامسونج:

انتقل إلى (الإعدادات) في هاتفك.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (الميزات المتقدمة) Advanced features، ثم اضغط عليه.



مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (Dual Messenger)، ثم اضغط عليه.

حدد التطبيق الذي تريد استنساخه.

ستظهر لك رسالة تسألك عن رغبتك في تثبيت نسخة ثانية من التطبيق، اضغط على خيار (تثبيت) Install.

اضغط على خيار (تأكيد) للموافقة على شروط استخدام سامسونج وتثبيت التطبيق.

فعّل خيار (استخدام قائمة جهات اتصال مختلفة) Use separate contacts list من خلال الضغط على زر التبديل الموجود بجواره، وهذا في حالة إذا كنت تريد استخدام مجموعة ثانوية من جهات الاتصال مع التطبيق المستنسخ.

اضغط على خيار (تحديد جهات اتصال التطبيق الثاني) Select your second app contacts لاختيار جهات الاتصال.

اضغط على خيار (إضافة) Add لإضافة جهات اتصال، ثم اختر جهات الاتصال التي تريدها من القائمة.

اضغط على خيار (تم) Done في أسفل الشاشة لإنهاء التثبيت.

ستظهر لك أيقونة التطبيق الثانية في شاشة الهاتف الرئيسية بعلامة صغيرة ذات لون برتقالي، مما يتيح لك التمييز بينهما بسهولة.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات يمكنك الآن الضغط على التطبيق المستنسخ للبدء بإنشاء حساب ثانوي في التطبيق نفسه.

تعد ميزة (Dual Messenger) مفيدة بشكل خاص إذا كنت تستخدم هاتف (ثنائي الشريحة) Dual SIM لأنها بذلك تسهل عليك استخدام تطبيق واتساب أو تيليجرام لكلتا الشريحتين في الهاتف نفسه بسهولة، و إذا كنت تستخدم هاتف أحادي الشريحة وترغب في استخدام حسابين في مسنجر يمكنك القيام بذلك باستخدام الميزة.

هناك بعض الميزات الفريدة الأخرى في هواتف سامسونج جالاكسي؛ يمكنك التعرف عليها عن طريق الاطلاع على مقال: “5 ميزات فريدة لن تجدها إلا في هواتف سامسونج جالاكسي فقط“.





