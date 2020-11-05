موتورولا تعلن عن هاتفي ‏Moto G9 Power‏ و ‏Moto G 5G

أعلنت شركة موتورولا عن أحدث إضافتين إلى هواتفها المتوسطة المواصفات من سلسلة (موتو) Moto، وهما الهاتفان: (موتو جي9 باور) Moto G9 Power، و(موتو جي 5جي) Moto G 5G.

ويمتاز هاتف Moto G9 Power‎ ببطاريته التي تبلغ سعتها 6,000 ميلي أمبير في الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 20 واطًا عن طريق منفذ (يو إس بي-سي) USB-C.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.8 بوصات وبدقة +HD، وهي تحتوي ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل. وعلى ظهره، هناك كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا ثانية بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، وكاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتسجيل العمق.

ويحتوي Moto G9 Power‎ من موتورولا معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 662) Snapdragon 662 من شركة كوالكوم، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم My UX الخاصة بموتورولا والمبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من جوجل. ويتوفر Moto G9 Power‎ في أوروبا بسعر 200 يورو، وهو يتوفر باللونين الرمادي والأرجواني. وسيُطلق الهاتف في الأسابيع المقبلة في أسواق أمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وآسيا.

أما هاتف Moto G 5G من الشركة الأمريكية فهو يقدم شاشة من نوع 6.7 بوصات تحتوي ثقبًا للكاميرا الأمامية، كما يحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 750جي) Snapdragon 750G من كوالكوم.

وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.

ويقدم Moto G 5G ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت.

ويحتوي Moto G 5G بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع باستطاعة 20 واطًا عن طريق منفذ من نوع (يو إس بي-سي) USB-C. ويدعم الهاتف مقاومة رذاذ الماء وفق معيار IP52. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم My UX المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من جوجل.

ويتوفر هاتف Moto G 5G باللونين الرمادي والفضي، وذلك بسعر 300 يورو لخيار 4 جيجابايت/ 64 جيجابايت.

وعلى غرار هاتف Moto G9 Power، سيتوفر هاتف Moto G 5G في الأسابيع المقبلة في أسواق أمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وآسيا.





