يأتي جهاز تتبع اللياقة البدنية (Amazfit Band 5) بالعديد من الميزات البارزة الموجودة في الساعات الذكية الرائدة، حيث يتضمن ميزات مثل: قياس مستوى الأكسجين في الدم، وتنبيهات ارتفاع معدل ضربات القلب، ومساعد صوتي ذكي مدمج، ومراقبة الإجهاد، وتتبع النوم وغيرها من الميزات الأخرى، ولكنه يتوفر بسعر 50 دولارًا فقط.



إليك مراجعة شاملة لجهاز تتبع اللياقة البدنية Amazfit Band 5:

التصميم:

يأتي جهاز تتبع اللياقة البدنية (Amazfit Band 5) بتصميم يشبه كثيرًا تصميم أجهزة تتبع اللياقة البدنية من شاومي، حيث بالتصميم النحيف والمستطيل نفسه المشابه لجهاز Mi Band 4، و



ويأتي الجهاز بشاشة من نوع AMOLED ملونة تعمل باللمس بقياس 1.1 بوصات، بدقة 126×294 بكسلا، ويزن الجهاز 24 جرامًا فقط، مما يجعله مريحًا عند ارتدائه أثناء النوم أو تأدية التمارين الرياضية.

ويدعم الجهاز ميزة تغيير الواجهة الخاصة به حيث يمكنك تخصيصها بحسب رغبتك، ولكن الجهاز لا يعمل جيدا في الخارج، حيث ستجد صعوبة بالغة في رؤية الشاشة في ضوء الشمس المباشر، كما لا يحتوي على خيار تشغيل الشاشة بشكل دائم.

ما هي أبرز ميزات جهاز تتبع اللياقة البدنية Amazfit Band 5:

تتبع معدل ضربات القلب:

يوفر جهاز Amazfit Band 5 مجموعة من المقاييس التي يمكنك التحقق منها بمجرد إتمام نشاطك البدني في أحد أوضاع الرياضة الإحدى عشر المختلفة، ولا يقتصر مستشعر معدل ضربات القلب المستمر على تتبع ضربات القلب طوال التمرين فحسب، بل إنه يتيح لك معرفة معدل ضرباتك قلبك في أوضاع مختلفة أثناء الاسترخاء أو أداء التمارين المكثفة أو المتوسطة.

تتبع النوم ومراقبة الإجهاد:

يدعم جهاز Amazfit Band 5 العديد من أدوات تتبع النوم الموجودة في معظم الساعات الذكية، ولكن على عكس الأجهزة الأخرى، لا يحتوي Amazfit Band 5 على ميزة الإيقاظ الذكية، بدلًا من ذلك يتيح لك الاطلاع علىى البيانات التي تخبرك بجودة نومك في كل ليلة.

كما يستخدم الجهاز ميزة معدل ضربات القلب لمراقبة الإجهاد أيضًا، وفي حين أنه لا يرسل تنبيهات، لكن يمنحك قراءة في الوقت الفعلي بالإضافة إلى توفير مخطط تحليل الإجهاد اليومي.

الإشعارات والمساعد الذكي:

يمكنك استخدام الجهاز للحصول على إشعارات التطبيقات في هاتفك الذكي، مثل: رفض المكالمات الهاتفية إذا كنت تؤدي تمرين رياضي، كما يمكنك استخدام المساعد الصوتي الذكي Alexa المدمج في الجهاز لمعرفة أحوال الطقس أو تغيير إعدادات الإضاءة في المنزل الذكي.

قياس مستوى الأكسجين في الدم:

يحتوي الجهاز على مستشعر (SpO2) قادر على قياس مستويات الأكسجين في الدم للحصول على نظرة ثاقبة عن حالتك الصحية الحالية، ولكن هذه البيانات هي للمعرفة العامة فقط ولا يتم استخدامها لتشخيص مشاكل صحية خطيرة.

عمر البطارية:

يأتي الجهاز ببطارية بسعة 125 ميلّي أمبير/الساعة، يمكن أن تدوم لمدة تصل إلى 15 يومًا في الوضع العادي و 25 يومًا في وضع توفير الطاقة بشحنة واحدة، كما تدعم الشحن السريع حيث يمكنك شحن البطارية بشكل كامل في أقل من ساعتين.





