مبيعات نينتندو سويتش لا تزال مرتفعة

تواصل مبيعات منصة سويتش (Switch) من شركة نينتندو (Nintendo) الارتفاع، حيث باعت الشركة ما يصل إلى 6.86 ملايين منصة بين يوليو وسبتمبر.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 43 في المئة عن رقم 4.8 ملايين منصة تم بيعها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووصلت مبيعات المنصة الكلية إلى 68.3 مليون وحدة منذ إطلاقها في عام 2017.

ويثير هذا النمو الإعجاب، وذلك بالنظر إلى أن هذا الربع من العام الماضي كان قويًا، فقد شهد إطلاق إصدار (Switch Lite) الأرخص ، مما عزز شحنات نينتندو بأكثر من 50 في المئة.

وتعتبر منصة (Switch) أكثر شيوعًا من منصة (Switch Lite)، حيث باعت نينتندو 5.31 ملايين منصة (Switch) مقابل 1.55 مليون منصة (Switch Lite) خلال فترة الثلاثة أشهر.

ويعتبر رقم مبيعات (Switch) أيضًا تحسنًا عن الربع السابق، عندما شحنت نينتندو 5.68 ملايين منصة.

وشكلت لعبة (Animal Crossing: New Horizons) الصادرة في وقت سابق من هذا العام محركًا رئيسيًا للمبيعات، حيث باعت 3.64 ملايين نسخة أخرى خلال الربع.

ويمثل هذا الرقم تراجعًا كبير عن رقم 10.63 ملايين نسخة التي بيعت في الأشهر الثلاثة الماضية.

وارتفع إجمالي مبيعات اللعبة إلى 26.04 مليون نسخة، مما يجعلها ثاني أفضل لعبة (Switch) مبيعًا بعد (Mario Kart 8 Deluxe).

وكانت ألعاب الشركة للربع الماضي قليلة ومتباعدة، حيث باعت لعبة (Super Mario 3D All-Stars) ما يصل إلى 5.21 ملايين نسخة بنهاية شهر سبتمبر، بينما باعت لعبة (Paper Mario: The Origami King) ما يصل إلى 2.82 مليون نسخة.

ورفعت نينتندو توقعاتها للسنة المالية بشكل كبير بسبب أداء مبيعاتها القوي، وتتوقع الآن تحقيق 450 مليار ين في الأرباح التشغيلية بنهاية شهر مارس 2021.

ويشكل هذا زيادة بنسبة 50 في المئة عن رقم 300 مليار ين الذي توقعته في شهر مايو.

وقد حققت الشركة بالفعل أرباح تشغيل بقيمة 291.4 مليار ين (2.79 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وتتوقع نينتندو الآن أيضًا بيع 24 مليون منصة سويتش في هذه السنة المالية، ارتفاعًا من 19 مليون.

وتتطلع نينتندو إلى نقل زخم مبيعاتها إلى ربع العطلات المهم للغاية، حيث تواجه منافسة شديدة بسبب إطلاق (PlayStation 5) و (Xbox Series X) و (Xbox Series S) الأسبوع المقبل.

وزعمت بعض التقارير أن نينتندو تخطط لطرح منصة سويتش جديدة في أوائل عام 2021.





