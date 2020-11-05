لعبة Call of Duty تحتاج أكثر من 100 جيجابايت

قامت شركة (Activision) بتفصيل أحجام ملفات لعبتها القادمة (Call of Duty: Black Ops Cold War) المفترض صدورها عبر المنصات الحالية وأجهزة الجيل التالي في 13 نوفمبر.

وتستهلك اللعبة بالنسبة لمشتري (PlayStation 5) أو (Xbox Series X) أو (Xbox Series S) ما يقرب من 40 جيجابايت من المساحة الإضافية على محرك الأقراص الجديد.

وفي ما يلي التفاصيل الكاملة لأحجام الملفات عبر المنصات:

بلاي ستيشن 4: 95 جيجابايت.

بلاي ستيشن 5: 133 جيجابايت.

إكس بوكس ون: 93 جيجابايت.

إكس بوكس السلسلة إكس أو إس: 136 جيجابايت.

وأصبحت (Call of Duty) لعبة معروفة بمساحة التخزين الكبيرة منذ إطلاق نسخة (Call of Duty: Modern Warfare) في خريف العام الماضي.

وقد ازداد الأمر سوءًا من خلال إضافة وضع (Warzone) الذي تم إطلاقه في شهر مارس، مما أضاف عشرات الجيجابايت إلى المساحة الإجمالية للعبة.

ويبدو أن الأمر نفسه ينطبق على (Call of Duty: Black Ops Cold War)، ويجب على اللاعبين الأخذ في الحسبان أن هذا التضخم في حجم الملف بسبب التحسينات الرسومية التي تستفيد من الشرائح الأكثر قوة في (PS5) و (Xbox Series X).

ويتم شحن كلا الجهازين مع محركات أقراص (NVMe SSD)، حيث تقدم سوني سعة 825 جيجابايت، بينما تقدم مايكروسوفت سعة 1 تيرابايت.

وتشغل لعبة (Call of Duty: Black Ops Cold War) جزءًا كبيرًا من مساحة التخزين بغض النظر عن المنصة.

ووفقًا لأحد مستخدمي منصة (Xbox Series S)، فإن الجهاز يتضمن قرص (SSD) بسعة 512 جيجابايت، لكنه يتيح للمستخدمين سعة 364 جيجابايت لتثبيت الألعاب، مما يعني أن لعبة (Call of Duty) الجديدة ستستحوذ على 37 في المئة.

وتُظهر صور معلومات النظام عبر مجموعات مراجعة (PS5) التي تسربت من خلال منصة تويتر أن منصة سوني توفر مساحة خالية تزيد قليلاً عن 667 جيجابايت لتثبيت الألعاب.

وكشفت (Activision) أن الاستوديوهات التي تطور اللعبة تمكنت من تقليص حجم ملف الحاسب من 250 جيجابايت مع تمكين (Nvidia RTX) حتى 125 جيجابايت.

وتقلص حجم التثبيت القياسي أيضًا من 175 جيجابايت إلى 82 جيجابايت.

ولم تكشف (Activision) عن الكيفية التي تعتزم بها إدارة (Warzone) كوضع لعبة منفصل بمجرد إطلاق (Call of Duty: Black Ops Cold War).

ومن المحتمل أن يضيف وضع (Warzone)، بمجرد دمجه في وقت ما، المزيد إلى الحجم الإجمالي لملف الحزمة بأكمله.





