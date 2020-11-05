كيفية استخدام رسائل واتساب الذاتية الإختفاء

مفهوم الرسائل التي تختفي بعد فترة من الزمن ليس جديدًا، ويجب أن يُنسب إلى منصة Snapchat لجعل هذه الميزة شائعة، وبالنسبة لأولئك الذين لا يستخدمون Snapchat ولكنهم يستخدمون تطبيق واتساب بدلاً من ذلك، فقد يكونون مهتمين بمعرفة أن واتساب قد أدخل ميزة الرسائل ذاتية الإختفاء (Disappearing Messages) في آخر تحديث للتطبيق.

يتمحور عمل الميزة الجديدة حول أن الرسائل المرسلة ستختفي بعد 7 أيام من تشغيل الميزة، وهذا يعني أنه إذا كانت لديك دردشة تريد التأكد من أنها خاصة وخالية من المعلومات الحساسة، فهذه ميزة سترغب في تشغيلها، وإليك كيفية القيام بذلك.

قم بتشغيل تطبيق واتساب.

اضغط على الدردشة التي تريد تشغيل الميزة لها.

انقر على اسم الدردشة في الجزء الأعلى من الشاشة.

اضغط على خيار (Disappearing Messages) الرسائل الذاتية الإختفاء.

انقر على تشغيل.

كرر الخطوات أعلاه لتشغيل الميزة في الدردشات الأخرى أو لإيقاف تشغيلها.

في حين أن هذه الميزة تبدو وكأنها ميزة خصوصية مفيدة، إلا أن هناك بعض القيود على الميزة في شكلها الحالي، فبالنسبة للمبتدئين يحتاج كلا الطرفين في الدردشة إلى تمكين الميزة. أما بالنسبة للمجموعات فيمكن لمديري المجموعة فقط تشغيل الميزة أو إيقاف تشغيلها.

وتعمل ميزة الرسائل الذاتية الإختفاء في واتساب فقط على الرسائل المرسلة بعد تشغيل الميزة، لذلك ستستمر الرسائل المرسلة سابقًا في الوجود، وهو أمر جيد إذا كنت تريد الاحتفاظ بسجل الدردشة، ولكن إذا كنت تريد محادثة نظيفة تمامًا، فقد ترغب في بدء مجموعة دردشة جديدة أو حذف الدردشة القديمة.

يجب الإشارة إلى أنه ستكون هناك بعض الحالات التي لا تختفي فيها الرسائل، ووفقًا لصفحة الأسئلة الشائعة حول ميزة واتساب الجديدة، إذا اقتبست رسالة وأجبتها، فلن يتم مسح الاقتباس الذي يحتوي على الرسالة المختفية، وإذا قمت بإعادة توجيه الرسائل المختفية إلى دردشة أخرى، فلن تختفي هذه الرسائل إذا لم يتم تمكين اختفاء الرسائل لدى المستلم المُعاد توجيهها إليه.

يذكر تطبيق واتساب أيضًا أنه قد تكون هناك حالات يمكن أن يستمر فيها اختفاء الرسائل في الإشعارات إذا لم يقم الشخص بمسحها، ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه القيود، لا يزال من الممكن أن تكون ميزة مفيدة.





