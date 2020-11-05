سوني لن تبيع ‏PS5‎‏ في المتاجر يوم الإطلاق المقرر في 12 نوفمبر

قالت شركة سوني اليوم الخميس: إن منصة الألعاب الجديدة (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 لن تُباع في متاجر البيع بالتجزئة في يوم الإطلاق بسبب انتشار فيروس كورونا.

وعادةً ما يؤدي إطلاق منصة الألعاب المتقدمة من شركات، مثل: سوني، ومايكروسوفت إلى انتظار صفوف طويلة من المستهلكين لشراء أحدث طراز.

وبدلًا من ذلك، يمكن للعملاء شراء منصة (بلاي ستيشن 5) ‏– التي ستنافس مباشرةً منصتي (إكس بوكس سيرس إكس) ‏Xbox Series X، و(إكس بوكس سيرس إس) ‏Xbox Series S‏ من مايكروسوفت ‏- في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر عبر الإنترنت، أو من شركاء البيع بالتجزئة لسوني.

وتم بيع معظم وحدات المنصة قبل يوم الإطلاق، ومع ذلك، ليس من الواضح عدد الوحدات التي ستكون في المخزن أو متى ستكون متاحة للشحن. كما أنه من غير الواضح متى قد تصل منصة الألعاب في النهاية إلى متاجر البيع بالتجزئة.

وقالت سوني في منشور على مدونتها: “لن تتوفر أي وحدات في المتجر للشراء في يوم الإطلاق (12 تشرين الثاني/ نوفمبر أو 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، اعتمادًا على منطقتك) – يُرجى عدم التخطيط للتخييم أو الاصطفاف عند بائع التجزئة المحلي في يوم الإطلاق على أمل العثور على منصة (بلاي ستيشن 5) للشراء”. وأضافت: “‏كن آمنًا، ابق في المنزل، واطلب طلبك عبر الإنترنت”.

وقالت سوني: إن العملاء الذين طلبوا بالفعل منصة الألعاب للاستلام من المتجر يمكنهم القيام بذلك لدى بائع التجزئة، طالما أنهم يحددون موعدًا سابقًا، ويتبعون بروتوكولات السلامة الخاصة ببائع التجزئة.

وقال رئيس قسم الألعاب لدى سوني في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي: إن الشركة تشهد طلبًا “كبيرًا جدًا” على منصة الألعاب الجديدة (بلاي ستيشن 5) من خلال الطلبات الأولية، حيث يسارع المستخدمون للحصول على الجيل التالي من منصة الألعاب قبل إطلاقها في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال (جيم رايان) – الرئيس التنفيذي لشركة Sony Interactive Entertainment – في مقابلة: إن ما باعته شركة التقنية اليابانية من وحدات (بلاي ستيشن 5) في أول 12 ساعة في الولايات المتحدة من الطلبات الأولية يعادل ما بِيع من منصة (بلاي ستيشن 4) السابقة في 12 أسبوعًا الأولى.





