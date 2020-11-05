سامسونج قد تطلق هاتفها الرائد القادم في 14 يناير

أعلنت شركة آبل عن سلسلة (iPhone 12) الشهر الماضي، وقبل إتاحتها جميعًا للمستهلكين، نسمع شائعات حول إطلاق شركة سامسونج لتشكيلة هواتفها الرائدة القادمة (Galaxy S21).

ووفقًا لما ذكره السرب جون بروسر (Jon Prosser)، ستطلق عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية تشكيلة هواتفها الرائدة القادمة في 14 يناير من العام المقبل.

وتوقع بروسر بشكل صحيح حديثًا موعد وصول تشكيلة (iPhone 12) ولديه سجل حافل في الماضي.

ويمثل هذا التاريخ أقرب وقت ستطلق فيه الشركة سلسلة هواتفها (Galaxy S)، وذلك بالنظر إلى أن الجدول الزمني المعتاد لإطلاق هذه الفئة هو شهر فبراير أو شهر مارس.

ويقول المسرب: إن الطلبات الأولية ستبدأ باليوم نفسه، ومن المقرر إطلاق الأجهزة في السوق بعد أسبوعين – 29 يناير.

وتم الإعلان عن تشكيلة (Galaxy S20) في 11 فبراير 2020، وتم إصدارها في 6 مارس، لكن سامسونج تريد هذه المرة تقديم التاريخ لمدة شهر تقريبًا، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق التشكيلة قبل خمسة أسابيع من العام الماضي.

وتشير التقارير إلى أنه بالرغم من أن شركة آبل كشفت عن أربعة أجهزة آيفون، فإن سامسونج ستظل ملتزمة بثلاثة هواتف – (Galaxy S21) و (Galaxy S21 Plus) و (Galaxy S21 Ultra).

وبالإضافة إلى ذلك، وبفضل تغريدة لمحلل العرض روس يونغ (Ross Young)، فقد أصبح لدينا فكرة حول الخيارات اللونية لهذه الأجهزة القادمة.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق (Galaxy S21) باللون الرمادي والوردي والبنفسجي والأبيض، بينما يتوفر (Galaxy S21 Plus) باللون الأسود أو الفضي، في حين يتوفر هاتف (Galaxy S21 Ultra) بخيارات الأسود والفضي والبنفسجي.

ويُزعم أن هذه الهواتف سيتم تصنيعها في أربع دول – البرازيل وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وفيتنام.

وبصرف النظر عن تسريبات المواصفات المعتادة، فإن هناك الكثير من الشائعات المثيرة للاهتمام حول هذه الأجهزة.

وذكرت وسائل الإعلام الكورية في الشهر الماضي أن سامسونج تفكر في اتباع خطوات آبل من خلال إزالة الشاحن وسماعات الأذن من صندوق الهواتف الرائدة لتقليل التكاليف.

ومع ذلك، يشير أحدث تقرير من موقع (TopDaily) الكوري الجنوبي إلى أن الشركة قد تضيف سماعاتها اللاسلكية القادمة (Galaxy Buds Beyond) ضمن صندوق الهواتف الرائدة.

وقدمت شركة سامسونج حتى الآن سماعاتها اللاسلكية (Galaxy Buds Plus) و (Galaxy Buds Live) كهدايا للمستهلكين الذين قدموا طلبات أولية لهواتفها.

وأكدت الشركة الكورية الجنوبية في 29 مارس أنها سجلت اسم العلامة التجارية (Galaxy Buds Beyond) لدى هيئة الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) ومكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية (USPTO).

ومن المتوقع أن تعمل (Galaxy Buds Beyond) على تحسين مقاومة الماء وأداء البطارية وجودة الصوت مقارنة بالنسخة السابقة.





