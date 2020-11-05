جوجل توضح أن الفجوة في شاشة Pixel 5 طبيعية

ركزت شركة جوجل على مخاوف مالكي هاتف (Pixel 5) الجدد بشأن وجود فجوة واضحة بين الشاشة وجسم الهاتف، حيث أكدت الشركة في سلسلة الدعم أن الفجوة هي جزء طبيعي من تصميم (Pixel 5)، وبالتالي لا داعي للقلق.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن سلسلة الدعم تعالج ما كان كثير من المستخدمين قلقين بشأنه، وهو تأثير هذه الفجوة في مقاومة (Pixel 5) للماء وفقًا لمعيار (IP68) – أحد العوامل الرئيسية التي تميز بينه وبين (Pixel 4a) الأرخص ثمناً.

وقالت جوجل: إن الفجوة لن تسهل دخول الغبار ولن يكون لها أي تأثير في مقاومة الماء أو على وظائف هاتفك.

وليس من الواضح مدى انتشار مشكلة فجوة الشاشة عبر هواتف (Pixel 5)، ويبدو أن بعض الأجهزة قد تأثرت بدرجة أكبر من غيرها، وذلك وفقًا لما تُظهره استجابات المستخدمين المختلفة في سلسلة الدعم.

وبالرغم من أن الفجوة قد تبدو مثيرة للقلق، فمن المطمئن أن تعرف أنه لا ينبغي أن يكون لها أي تأثير وظيفي في جهازك.

وبعد وقت قصير من بدء شحن (Pixel 5) في شهر أكتوبر، بدأت تظهر الشكاوى حول عيب محتمل في التصميم في المنتديات، ومن ضمنها مجتمع جوجل.

وأراد بعض المالكين الذين وجدوا فجوة صغيرة بين شاشة الجهاز والجسم أن يعرفوا هل حالتهم مشكلة معزولة، لكن الردود توضح تمامًا أن هناك عددًا قليلاً جدًا من العملاء الذين لديهم الشكوى نفسها.

وقالت جوجل: لقد أتيحت لنا فرصة التحقيق في الوحدات من العملاء، وبالاقتران مع بيانات مراقبة الجودة من المصنع، يمكننا تأكيد أن الفجوة الصغيرة بين الهيكل والشاشة هو جزء طبيعي من تصميم (Pixel 5)، ونعمل مع العملاء على أساس فردي لمعالجة أي مخاوف قد تكون لديهم.

ويبدو أن عملاقة البحث مستعدة لاستبدال الأجهزة المتأثرة، وذلك بناءً على تقارير من أصحابها نجحوا في جعل الشركة تستبدل هواتفهم.

ويتم تصنيع معظم الهواتف الحديثة عن طريق لصق الشاشة بالجسم، وعادةً ما يمثل هذا رابطًا شديد التماسك يمنع وجود فجوة مرئية على الإطلاق.

وبالنظر إلى أن معظم الهواتف توفر قدرًا من مقاومة الماء، فإن هذا الرابط القوي بين الأجزاء الرئيسية يعتبر من متطلبات هذه الميزة.





