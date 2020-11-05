تطبيق رسائل جوجل يتيح لك جدولة رسائلك النصية.. إليك التفاصيل

تعمل جوجل باستمرار على تطوير تطبيق التراسل الخاص بها (Messages)، ودعمه بالعديد من الميزات الجديدة بين كل فترة وأخرى، وذلك رغبة منها في جذب المستخدمين لجعله تطبيق الرسائل النصية الافتراضي في هواتفهم بدلًا من تطبيقات الشركات المصنعة للهواتف الذكية.

وفي هذا الصدد قامت جوجل في الفترة الأخيرة بطرح ميزة جديدة في التطبيق تتيح للمستخدمين (جدولة الرسائل النصية) Schedule Messages، فكيف تعمل هذه الميزة الجديدة؟

لم تُعلن جوجل عن الميزة رسميًا حتى الآن، ولكن التقارير تشير إلى أن هذه الميزة متوفرة لعدد محدد من المستخدمين، حيث قام حساب في تويتر بنشر لقطات شاشة تُبين كيفية عمل الميزة الجديدة، وأنه يمكن جدولة الرسائل النصية في تطبيق Message بسهولة.

كل ما عليك فعله هو الضغط مطولًا على زر (إرسال) Send وسيظهر لك ضمن النافذة المنبثقة خيار (جدولة الرسالة) schedule message، وسيظهر لك ثلاث اقتراحات من التطبيق لإرسال الرسالة لاحقًا خلال اليوم، أو غدًا.



كما يمكنك أيضًا تحديد تاريخ ووقت مخصصين لإرسال الرسالة من خلال الضغط على خيار (تحديد التاريخ والوقت) Select date and time وبمجرد تحديد الوقت والتاريخ المناسبين، كل ما عليك فعله هو الضغط على خيار (حفظ) Save وسيظهر لك رمز الساعة بجوار الرسالة المجدولة، كما يمكنك الضغط على أي من رسائلك المجدولة لتحديث الرسالة أو حذفها أو إرسالها على الفور.

وتبدو أن هذه الميزة حتى الآن متاحة لعدد محدود من المستخدمين ومع ذلك، من المتوقع في الأسابيع المقبلة أن تصبح القدرة على جدولة الرسائل متاحة للجميع على نطاق أوسع.

الجدير بالذكر أن جوجل أضافت ميزة (فقاعات الدردشة) Chat Bubbles في نظام أندرويد 11 التي تهدف إلى مساعدة المستخدمين في الرد على المحادثات المهمة والتفاعل معها، دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات، حيث تُظهر إشعارات الدردشة لجميع تطبيقات المراسلة والرسائل النصية في شكل فقاعات تظهر في الشاشة الرئيسية، لتسهيل الرد على المحادثات المهمة.

تعتمد ميزة (فقاعات الدردشة) في نظام أندرويد 11 على واجهة تطبيقات برمجية جديدة تُسمى (Bubbles API)، لذلك ستعمل هذه الميزة مع جميع تطبيقات المراسلة الخاصة بك، وفي حال ورد أي إشعار جديد إلى تطبيق جديد، فسوف يفتح فوق أي تطبيق آخر حالي تستخدمه. وتشبه هذه الميزة ميزة (Chat Heads) التي يوفرها تطبيق فيسبوك مسنجر.

للتعرف على كيفية استخدام ميزة فقاعات الدردشة في هاتفك، يمكنك الاطلاع على مقال: “كيفية استخدام ميزة فقاعات الدردشة في أندرويد 11“.





