يأتي كل إصدار جديد من نظام التشغيل (آي أوإس) iOS من آبل مع العديد من الميزات الجديدة التي تساعد على تعزيز الإنتاجية، حيث تحرص شركة آبل باستمرار على دفع التحديثات المنتظمة لنظام التشغيل أو التطبيقات لتوفير طُرق مفيدة للغاية للمستخدمين لإنجاز أعمالهم، خاصة أولئك الذين يريدون إنجاز المزيد من العمل في وقت أقل.

إليك 3 ميزات في نظام التشغيل iOS تساعدك على تحسين الإنتاجية:



1- اطلب من Siri إخبارك بهوية المتصلين:

إذا كنت تقود السيارة أو تمارس التمارين الرياضية وهاتفك في جيبك أو بعيدًا عن متناول يدك، ولكنك متصل به عبر سماعات البلوتوث أو سماعات الرأس اللاسلكية، فيمكنك ضبط إعداد المساعد الصوتي Siri وجعله يعلن عن اسم المستخدم الذي يتصل بك حتى تتمكن من اتخاذ قرار سريع بشأن استقبال هذه المكالمة الآن أو تأجيل الرد عليها بعد الانتهاء من التمرين أو التوقف عن القيادة.

لتفعيل هذه الميزة اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق الإعدادات في هاتفك آيفون الخاص بك.

اضغط على خيار (الهاتف) Phone.

اضغط على خيار (أعلن عن المكالمات) Announce Calls.

في النافذة الجديدة التي تظهر لك، حدد الإدخال الذي يناسب احتياجاتك وهي: (دائمًا) Always أو (سماعات الرأس والسيارة) Headphones & Car، أو (سماعات الرأس فقط) Headphones Only.

بمجرد اختيار الخيار الذي يناسبك سيقوم المساعد الصوتي الآن بنطق اسم المتصل قبل أن تُجيب على المكالمة.

2- تخصيص مركز التحكم لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة:

يُعد (مركز التحكم) Control Center في نظام التشغيل iOS طريقة فعالة للغاية لفرز التطبيقات والوظائف التي تستخدمها بشكل شائع لتسهيل الوصول إليها في لمح البصر، ولكن يمكنك تخصيص مركز التحكم الخاص في هاتفك لتحقيق أقصى قدر من سهولة الاستخدام عبر أي عدد من التطبيقات والميزات التي يدعمها، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق الإعدادات في هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على خيار (مركز التحكم) Control Center.

اضغط على خيار (تخصيص عناصر التحكم) Customize Controls.

سيظهر لك قسمين هما: (تضمين) Include الذي يعرض لك التطبيقات والميزات التي تم تفعيلها في هاتفك والتي ستظهر في مركز التحكم عند التمرير لأعلى من أسفل الشاشة، بينما يعرض لك قسم (المزيد من عناصر التحكم) More Controls الميزات والتطبيقات المتاحة لإضافتها لتخصيص طريقة العرض الخاصة بهم.

3- تفعيل الإضافات في متصفح سفاري:

قامت آبل أخيرًا بتضمين دعم (الإضافات) Extensions في متصفح سفاري في نظام التشغيل iOS 14 للسماح بالدعم عبر التطبيقات والوظائف الإضافية التي تجعل المتصفح يعمل تقريبًا مثل إصدار سطح المكتب في نظام التشغيل macOS.

حيث تتيح آبل مجموعة من الإضافات التي توفر لك العديد من الميزات والوظائف أثناء استخدام متصفح سفاري في هاتف آيفون، بعض هذه الإضافات أصلية، مثل: النسخ أو الطباعة وبعضها تابع للجهات الخارجية، ويمكن الوصول إليها من خلال الضغط على أيقونة (مشاركة) Share في المتصفح لإظهارها في قائمة فرعية.





