بيزوس يبيع أكثر من 3 مليارات دولار من أسهم أمازون

باع الرئيس التنفيذي لشركة أمازون (جيف بيزوس) هذا الأسبوع أكثر من 3 مليارات دولار من الأسهم في شركته، وذلك وفقًا لملفات لجنة الأوراق المالية والبورصات التي جمعها موقع OpenInsider.

وسرّع بيزوس مبيعات أسهمه في العام الماضي، ففي شهر آب/ أغسطس، أفرغ بيزوس أكثر من 3.1 مليارات دولار من أسهم أمازون، بعد بيع أكثر من 4.1 مليارات دولار من الأسهم في شهر شباط/ فبراير. وأدت مبيعاته هذا الأسبوع إلى رفع إجمالي أمواله في عام 2020 إلى أكثر من 10.2 مليارات دولار حتى الآن، وهي قفزة ملحوظة عن عام 2019، عندما باع بيزوس ما قيمته 2.8 مليار دولار من الأسهم.

وحتى مع آخر عملية بيع للأسهم، لا يزال بيزوس يمتلك أكثر من 53 مليون سهم بقيمة 170 مليار دولار، مما يجعله أغنى شخص في العالم.

ووفقًا لملفات لجنة الأوراق المالية والبورصات، فقد أُجريت المعاملات كجزء من خطة تداول 10b5-1 مرتبة سابقًا.

وقال بيزوس سابقًا: إنه يبيع ما يقرب من مليار دولار من أسهم أمازون كل عام لتمويل شركته الناشئة في مجال الصواريخ (بلو أوريجين) Blue Origin. وبالإضافة إلى ذلك، أطلق الرئيس التنفيذي لشركة أمازون في شهر شباط/ فبراير (صندوق الأرض) Earth Fund بقيمة 10 مليارات دولار لمكافحة آثار تغير المناخ، والذي سيصدر منحًا للعلماء والنشطاء والمنظمات الأخرى.

وفي حين أن بيزوس لم يعلن بعد عن المستفيدين من الصندوق، أفادت صحيفة The Atlantic يوم الثلاثاء بأنه من المتوقع أن يتبرع بيزوس بمبلغ 100 مليون دولار لكل من منظمة (الحفاظ على الطبيعة) Nature Conservancy، و(صندوق الدفاع عن البيئة) Environmental Defense Fund، و(مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية) Natural Resources Defense Council، و(الصندوق العالمي للحياة البرية) World Wildlife Fund.





