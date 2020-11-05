“آي بي إم”‏ تدخل في سباق ‏‎5G‎‏ مع منصة سحابية لمشغلي الاتصالات

أصبحت شركة (آي بي إم) IBM اليوم الخميس أحدث شركة تقنية أمريكية تطلق منصة سحابية موجهة إلى مشغلي الاتصالات الذين ينشرون شبكات الجيل الخامس 5G، وقد وقعت شراكة مع شركتي نوكيا، وسامسونج.

وتستخدم المنصة السحابية البرامج بدلًا من المعدات المادية للقيام بوظائف الشبكة، مما يساعد مشغلي الاتصالات على بناء شبكات 5G على نحو أسرع، وخفض التكاليف، وبيع الخدمات المخصصة لعملاء الأعمال.

وتدفع حكومة الولايات المتحدة الشركات الأمريكية الكبرى للمشاركة على نحو أكبر في شبكات 5G – وهي تقنية تعد بتمكين كل شيء من السيارات الذاتية القيادة إلى الجراحة عن بُعد، والمزيد من التصنيع الآلي.

وأطلقت شركات، مثل: مايكروسوفت، وأمازون منصات سحابية خاصة بها تستهدف مشغلي الاتصالات.

وقال (هوارد بوفيل) – نائب الرئيس الأول لشركة (هايبر كلاود) Hybrid Cloud في شركة “آي بي إم” لوكالة رويترز: إن التعاون، وليس المنافسة، هو الطريق للنجاح حيث سيستهلك العملاء البيانات من أكثر من مزود خدمة سحابية، سواء أكان أمازون أو مايكروسوفت.

وقال: إن شركة IBM ستقدم خدمات لشركائها في مجال الاتصالات لتشغيل شبكاتهم وكذلك لمساعدتهم في بيع منتجات مخصصة لعملائهم.

وتحت إشراف رئيسها التنفيذي الجديد (أرفيند كريشنا)، أعلنت شركة IBM في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن تفكيك نفسها إلى شركتين عامتين، متوجةً بذلك جهودًا استمرت لسنوات من أول شركة كبيرة للحوسبة في العالم نحو التنويع بعيدًا عن أعمالها القديمة؛ لتركز الآن على الحوسبة السحابية ذات هوامش الربح العالية.

وستدرج شركة IBM وحدة خدمات البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بها، التي توفر الدعم الفني لـ 4,600 عميل في 115 دولة، ولديها رصيد متراكم قدره 60 مليار دولار، بوصفها شركة منفصلة تحمل اسمًا جديدًا بحلول نهاية عام 2021.

وقال المدير المالي (جيمس كافانو) لوكالة رويترز وقتئذ: إن الشركة الجديدة ستضم 90 ألف موظف، وسيتقرر هيكلها القيادي في غضون أشهر قليلة.

وقالت شركة IBM – التي يعمل بها حاليًا أكثر من 352 ألف عامل: إنها تتوقع أن تسجل ما يقرب من 5 مليارات دولار في النفقات المتعلقة بفصل العمل والتغييرات التشغيلية.





