iNext .. سيارة بي إم دبليو القادمة لمنافسة تيسلا

أكدت شركة بي إم دبليو (BMW) أنها تخطط للكشف عن نسخة الإنتاج من سيارة (BMW iNext)، وهي السيارة الكهربائية التي وصفتها شركة صناعة السيارات الألمانية سابقًا بأنها ردها على تيسلا، الأسبوع المقبل.

ومنذ إطلاق (BMW i3)، كانت شركة صناعة السيارات الألمانية تأخذ الأمور ببطء شديد عندما يتعلق الأمر بالسيارات الكهربائية بالكامل.

وأطلقت شركة صناعة السيارات في الآونة الأخيرة سيارة ميني كوبر إس إي الكهربائية (Mini Cooper SE) وسيارة الدفع الرباعي الكهربائية (BMW iX3)، لكن كلا السيارتين لديهما تنازلات كبيرة.

وتم إطلاق (Mini Cooper SE) الكهربائية دون أحدث تقنيات توليد القوة الكهربائية من بي إم دبليو، ولم تأت (BMW iX3) إلى الولايات المتحدة لأن وكلاء بي إم دبليو لم يكونوا مهتمين على ما يبدو بسيارة الدفع الرباعي الكهربائية بسبب مداها.



ومن نواح كثيرة، كانت هذه السيارات الكهربائية الجديدة تمهد الطريق لسيارة (BMW iNext).

وتحدث رئيس المبيعات والتسويق في بي إم دبليو، إيان روبرتسون (Ian Robertson)، في السابق حول شكوكه في قدرة تيسلا على إنتاج (Model 3) بسعر 35000 دولار، وقال: إن (iNext) ستكون المنافس الحقيقي في هذا القطاع.

وكانت تلك التصريحات قبل إطلاق تيسلا سيارة (Model Y)، التي من المحتمل أن تكون منافسًا أقرب إلى (iNext)، وذلك بالنظر إلى صور النماذج الأولية التي تُظهر أنها أكثر من مجرد سيارة كروس أوفر أو سيارة دفع رباعي صغيرة.

ومع ذلك، قامت بي إم دبليو بتأطير (iNext) كاستجابة لها على تيسلا.

وكشفت شركة صناعة السيارات الألمانية النقاب عن مفهوم السيارة (iNext) في عام 2018، لكنها أكدت الآن أنها ستكشف النقاب عن نسخة الإنتاج في 11 نوفمبر.

ولا يُعرف الكثير عن قدرات (iNext)، لكن المديرين التنفيذيين في بي إم دبليو تحدثوا سابقًا عن مدى يبلغ 435 ميل، وذلك بالرغم من أنهم قاموا بتعديله إلى 360 ميل في العام الماضي.

ومن المتوقع أن تدخل سيارة (BMW iNEXT) حيز الإنتاج في مصنع دينجولفينج في عام 2021.





