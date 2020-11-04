HMD‏ قد تعيد إحياء هاتفي ‏Nokia 6300‎‏ و ‏Nokia 8000‎

أفاد تقرير جديد بأن شركة (إتش إم دي) HMD – المالكة لحقوق إطلاق أجهزة تحمل علامة “نوكيا” Nokia التجارية – تعتزم إعادة إحياء هاتفين من هواتف نوكيا الكلاسيكية.

وذكر موقع WinFuture.de أن الشركة الفنلندية تعتزم إعادة إحياء هاتف (نوكيا 6300) Nokia 6300، وهاتف آخر يحاكي سلسلة (نوكيا 8000) Nokia 8000، وذلك بعد أن أعادت سابقًا إحياء هواتف، مثل: (نوكيا 3310)، و(نوكيا 8110).

يُذكر أن هاتف (نوكيا 6300) – الذي كان يمتاز بمظهره الكلاسيكي وهيكله القوي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ – كان شائعًا جدًا لدى رجال الأعمال في يومه. وسيأتي الهاتف الآخر بتصميم مستوحى من سلسلة (نوكيا 8000) التي تأتي مع لوحة مفاتيح منزلقة.

وليس من الواضح إن كانت الهواتف المرتقبة ستعمل بنظام KaiOS، على غرار هواتف (نوكيا 8110)، و(نوكيا 2720 فليب)، و(نوكيا 800 تف) Nokia 800 Tough من (إتش إم دي). ومع ذلك، يتوقع أن يقدم الهاتفان بعض المواصفات الذكية مقارنةً بالهواتف الكلاسيكية.

وبحسب التقرير، فإن الهاتفين سيدعمان الاتصال بشبكات الجيل الرابع LTE، وقد يُعلن عنهما خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأعلنت شركة (إتش إم دي) في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم عبر حسابها الرسمي الخاص بهواتف نوكيا Nokia في موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo عن هاتفين تقليديين يمتازان بدعم شبكات الجيل الرابع LTE.

ويمتاز الهاتفان – (نوكيا 225 4جي) Nokia 225 4G و(نوكيا 215 4جي) Nokia 215 4G – بدعم الاتصال الصوتي عبر شبكات الجيل الرابع VoLTE، ومكالمات HD عبر شركات الاتصالات الصينية الثلاث.

وفي وقت لاحق من الشهر الماضي، أعلنت الشركة الفنلندية عن بدء طرح الهاتفين في الأسواق العالمية، وستكون البداية من الهند، حيث يتوفر هاتف (نوكيا 225 4جي) بسعر يعادل 47 دولارًا أمريكيًا، ويتوفر هاتف (نوكيا 215 4جي) بسعر 40 دولارًا أمريكيًا.

ويتوفر هاتف Nokia 215 4G بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والأخضر، وبطارية بسعة 1,150 ميلي أمبير في الساعة تكفي لمدة تصل إلى 24 يومًا من وضع الاستعداد.

ويقدم الهاتف شاشة بقياس 2.4 بوصة وبدقة QVGA، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 64 ميجابايت، وذاكرة داخلية للتخزين بسعة 128 ميجابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 32 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) microSD. ويزن الهاتف – الذي يأتي بسماكة 13.7 ملم – نحو 90 جرامًا.





