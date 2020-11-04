موعد حصول هواتف موتورولا على تحديث أندرويد 10

تم إصدار نظام أندرويد 11 قبل شهرين، لكننا ما نزال نتحدث عن تحديث نظام أندرويد 10 لهواتف موتورولا الأمر الذي يشير إلى المدى الذي تراجعت فيه الشركة المصنعة في الآونة الأخيرة مع تحديثات البرامج.

تحت وصاية Lenovo، تم وضع جهود تحديث برامج موتورولا على نار هادئة، حيث اعتادت العلامة التجارية أن تصنع أفضل الهواتف الرخيصة وتضع معيارًا لتحديثات البرامج في الوقت المناسب، ولكن في السنوات الثلاث الماضية تآكلت هذه النية الحسنة حيث تراجعت موتورولا عن تحديثات الهواتف مثل Moto Z2 Force وسلسلة Moto E5 والمزيد. وبدلاً من تقديم تحديثين للنظام الأساسي وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية، توفر موتورولا الآن تحديثًا واحدًا للنظام الأساسي وتحديثات أمنية كل شهرين.

بالإضافة إلى تقديم عدد أقل من التحديثات، تستغرق موتورولا وقتًا أطول في طرح التحديثات التي وعدت بها في المقام الأول، حيث حصل Moto G7 على تحديث أندرويد 10 في مايو 2020. ومع ذلك، ستتلقى هواتف Motorola Android One تحديثين للنظام الأساسي وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

بدأت موتورولا في طرح تحديث أندرويد 10 على Moto G7 و G7 Power في البرازيل في وقت سابق من هذا العام، وشق التحديث طريقه إلى المتغيرات الأمريكية للجهاز بدءًا من يوليو. وتلقت سلسلة Moto G8 أيضًا التحديث، ولكن بطريقة Motorola الحقيقية، لم تتحول متغيرات جوجل بلاي إلى أندرويد 10.

الهواتف التي حصلت على تحديث أندرويد 10:

Motorola RAZR: تم الطرح في May / 2020

Moto Z4: تم الطرح في April 2020

Moto G7 Plus: تم الطرح في January 2020

Motorola One: تم الطرح في March 2020

Motorola One Vision: تم الطرح في January 2020

Motorola One Power: تم الطرح في December 2019

Motorola One Action: تم الطرح April 2020

Moto G7: تم الطرح في July 2020

Moto G7 Power: تم الطرح في October 2020

Moto G8: تم الطرح في July 2020

Moto G8 Plus: تم الطرح في July 2020

قائمة هواتف موتورولا التي تنتظر الحصول على تحديث أندرويد 10:

Moto G7 Play

Moto G8 Play

Motorola One Zoom

Motorola One Macro

قائمة هواتف موتورولا التي لن يتم تحديثها إلى أندرويد 10:

Moto G6

Moto G6 Plus

Moto G6 Play

Moto Z3

Moto Z3 Play

Moto E6s

Moto E6

Moto E6 Plus

Moto E6 Play

Moto E5

Moto E5 Plus

Moto E5 Play

في حين أن موتورولا اعتادت أن تكون خيارًا جيدًا في شريحة الميزانية، إلا أن قلة التحديثات لا تجعلها توصية جيدة في عام 2020.





