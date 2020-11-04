لماذا إنترنت الأشياء صفقة كبيرة لنا في هذا العصر؟

نادرًا ما ستجد موقعًا إلكترونيًا موجهًا نحو التكنولوجيا لا يذكر إنترنت الأشياء (IoT). حيث تم تعيين إنترنت الأشياء لتكون أحد أكثر التقنيات اضطرابًا منذ اختراع الإنترنت، ولا بد أن تغير طريقة تفاعلنا مع أجهزتنا.

إنه لأمر مدهش أن تعتقد أن شيئًا غير ملموس، مثل الاتصال بالشبكة، يمكن أن يحمل الكثير من الأمل، وقبل أن نفهم تمامًا سبب اعتبار إنترنت الأشياء جزءًا مهمًا من التكنولوجيا، نحتاج أولاً إلى تحديد ماهيتها.

إنترنت الأشياء:

تشير إنترنت الأشياء إلى شبكة الأجهزة القادرة على جمع البيانات ومشاركتها مع الأجهزة الأخرى الموجودة على الشبكة نفسها، حيث يسمح ذلك باستشعار الأشياء والتحكم فيها عن بعد من خلال البنية التحتية للشبكة الحالية، وهذا ما يخلق العديد من الفرص للتكامل السلس للأنظمة القائمة على الحاسب في العالم المادي.

يمكن أن تأتي الأجهزة التي يمكنها العمل مع إنترنت الأشياء بأي شكل وأي وظيفة، ويمكن لأي جهاز من أجهزة مراقبة القلب والسيارات وأجهزة الإرسال والاستقبال الحيوية وما إلى ذلك جمع المعلومات ونقلها مع أي جهاز آخر على الشبكة نفسها.

الثورة الصناعية القادمة:

إن إنترنت الأشياء لا بد أن تعطل الطريقة التي نتواصل بها، وسيؤثر هذا الاضطراب على التغييرات في الاقتصاد، ومن المرجح أن توجد أسواقًا جديدة تمامًا مثلما فعلت الإنترنت في شكل التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والعديد من الصناعات الأخرى. إنها الطريقة التي تتمتع بها تقنية (IoT) بإمكانية تغيير الطريقة التي نستخدم بها التكنولوجيا الحالية التي تجعلها مهمة للغاية.

تطبيقات (IoT) المحتملة:

يعد (المبنى الذكي) أحد أفضل الأمثلة على كيفية استخدام إنترنت الأشياء بشكل جيد، حيث يمكن مراقبة كل قطعة من المعدات المكتبية، سواء كانت الأقفال الذكية على كل باب أو آلة صنع القهوة الذكية أو وحدة تكييف الهواء، والتحكم فيها عن بُعد.

عندما تكون الأجهزة قادرة على التواصل مع بعضها البعض، فإن هذا يؤدي إلى إنشاء نظام أساسي يمكن من خلاله برمجة الأتمتة، فقط تخيل أن تكون قادرًا على تشغيل جهازك الطرفي في اللحظة التي تقوم فيها بتمرير معرف الموظف الخاص بك في مكتب الاستقبال، أو في القدرة على تحديد وتخصيص مساحة فارغة لوقوف سيارتك لحظة دخولك ساحة انتظار المكتب. مثل هذه الاحتمالات هي التي تجعل الشركات التي تعطي الأولوية لبناء مجتمعات ذكية في صناعات مختلفة عنصرًا مهمًا في إنترنت الأشياء.

ماذا تعني إنترنت الأشياء بالنسبة لصناعة التكنولوجيا؟

لا يزال من غير المعروف ما إذا كان إنشاء شبكة إنترنت الأشياء سيكون مكلفًا، ولكن ما هو معروف الفوائد التي ستمنحها هذه التقنية لأي شركة قادرة على الاستفادة منها بشكل جيد. وسواء كان ذلك في خفض التكلفة وتحسين السلامة والأتمتة وتحسين كفاءة العمال، فإن فوائد (IoT) لا بد أن تساعد في نمو الأعمال.

ستكون تقنية (IoT) أحد أكبر التطورات التكنولوجية التي شهدناها منذ اختراع الإنترنت، فهي تقنية مهمة لأنها يمكن أن تغير الطريقة التي نتفاعل بها مع أجهزتنا، وكيف يمكننا إنشاء تكامل سلس للأجهزة الذكية في العالم المادي.





