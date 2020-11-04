فيفو تعلن عن هاتفها الأحدث ‏vivo S7e 5G

أعلنت شركة فيفو عن هاتفها الذكي الجديد (فيفو إس7إي 5جي) vivo S7e 5G الذي يحتوي معالج Dimensity 720 5G، ويقدم 3 كاميرات خلفية، وتقنية الشحن السريع.

ويتشارك هاتف vivo S7e 5G مع هاتف vivo Y73 5G – الذي أُعلن عنه الشهر الفائت – بالعديد من المواصفات، إذ يحتوي كلاهما معالجًا ثماني النوى من نوع Dimensity 720 5G الذي مكنهما من دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويقدم كلا الهاتفين ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يشتركان في مكان الكاميرات والتصميم.

ولكن يمتاز هاتف vivo S7e 5G بأن الكاميرا الخلفية الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل، بدلًا من 48 ميجابكسل. ومع ذلك، فإن مواصفات الكاميرتين الخلفيتين الثانية، والثالثة هي ذاتها، إذ تأتيان بدقة 8 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض، وبدقة 2 ميجابكسل للثالثة المخصصة لتصوير العمق.

ويقدم vivo S7e 5G شاشة من نوع OLED بقياس 6.44 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسلًا، وهي تحتوي قطعًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، بدلًا من 16 ميجابكسل في هاتف vivo Y73s.

ومع أن سعة البطارية هي ذاتها بواقع 4,100 ميلي أمبير في الساعة، إلا أنها تدعم في الهاتف الجديد تقنية الشحن السريع باستطاعة 33 واطًا من خلال منفذ (يو إس بي-سي) USB-C. ويحتوي الهاتف أيضًا منفذًا لسماعات الأذن.

ويأتي هاتف vivo S7e 5G بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والفضي، ويأتي اللونان الأخيران مع تدرج لوني. ولم تكشف الشركة الصينية عن سعر الهاتف، ولكنها تعتزم الإعلان عن السعر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري الذي يصادف (يوم العزاب) Singles’ Day – الذي يعد من أكبر مواسم التسوق في الصين.





