فيسبوك وتويتر يعملان للحد من مزاعم ترامب الكاذبة بشأن الانتخابات

أضاف موقعا فيسبوك وتويتر رسائل تحذيرية إلى منشور للرئيس الأمريكي (دونالد ترامب)، وذلك بهدف تنبيه المستخدمين من ادعاءاته الكاذبة.

وتأتي الرسائل التحذيرية على كلا المنصتين بعد أن وضعتا تنبيهًا في وقت سابق من اليوم الأربعاء إلى منشور لترامب زعم فيه أن المعارضين يحاولون سرقة الانتخابات.

وأرفق موقع تويتر تحذيرًا إلى منشور واحد، كتب فيه الرئيس: “الليلة الماضية كنت متقدمًا، وبقوة في كثير من الأحيان، وذلك في العديد من الولايات الرئيسية، وفي جميع الحالات تقريبًا كان الديمقراطيون هم من يدير ويتحكم. ثم، واحدةً تلو الأخرى، بدأت تختفي بطريقة سحرية حيث تم احتساب أوراق اقتراع مفاجئة. إنه لأمر غريب جدًا وقد فهم “منظمو الاستطلاعات” الأمر خطأً تمامًا وتاريخيًا”.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020