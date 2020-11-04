شحن iPhone 12 Mini أبطأ من نماذج iPhone 12 الأخرى

وفقًا لوثيقة دعم محدثة من شركة آبل، سيتم شحن هاتف (iPhone 12 mini) القادم بشكل أبطأ مقارنةً بنماذج (iPhone 12) الأخرى عبر شاحن (MagSafe) اللاسلكي الجديد للشركة.

ويحصل كل من (iPhone 12) و (iPhone 12 Pro) و (iPhone 12 Pro Max) على سرعات شحن تصل إلى 15 واط عبر شاحن (MagSafe)، لكن جهاز (iPhone 12 mini) يقتصر على سرعات شحن تصل إلى 12 واط.

وتقول آبل: إن جهاز آيفون المصغر يمكنه الوصول إلى 12 واط من خلال محول طاقة (USB-C) بقدرة 9 فولط أو أعلى.

وتشير وثيقة الدعم إلى أن الطاقة التي يتم توفيرها لأي طراز (iPhone 12) في أي وقت ستختلف وفقًا لعوامل مختلفة، ومن ضمنها درجة الحرارة ونشاط النظام.

وقد يكون هذا الحد الأقصى لتوصيل الطاقة بمقدار 12 واط مخيباً للآمال، إلا أنه لا يزال أسرع من 7.5 واط من الشحن الذي ستحصل عليه إذا استخدمت (iPhone 12 mini) مع شاحن لاسلكي قياسي داعم لمعيار (Qi).

ويشير مستند الدعم أيضًا إلى أنه عند توصيل ملحقات (Lightning)، مثل (EarPods)، بأي نموذج (iPhone 12)، فإن شاحن (MagSafe) يقتصر على قدرة شحن بقوة 7.5 واط، وذلك في سبيل التوافق مع المعايير التنظيمية.

وتقول آبل: إنه يجب توصيل شاحن (MagSafe) بمصدر الطاقة قبل وضع آيفون عليه، لأن هذا يسمح للشاحن بالتحقق من أنه آمن لتوفير أقصى قدر من الطاقة.

وإذا قمت بوضع آيفون على شاحن (MagSafe) قبل توصيله بمصدر الطاقة، فما عليك سوى إزالة الهاتف والانتظار لمدة ثلاث ثوانٍ ومن ثم ضعه مرة أخرى لاستئناف توصيل الطاقة القصوى.

وتعتبر (MagSafe) ميزة جديدة في جميع نماذج (iPhone 12) تسمح بتوصيل الملحقات المغناطيسية بالجزء الخلفي من الأجهزة، ومن ضمنها شاحن (MagSafe) من آبل لشحن لاسلكي أكثر دقة.

ويتمتع (iPhone 12 mini) بخلاف ذلك بالمواصفات نفسها مثل (iPhone 12)، ومن ضمنها شريحة (Apple A14 Bionic)، ونظام الكاميرا المزدوجة، ودعم شبكات الجيل الخامس (5G)، لكنها موجودة ضمن هيكل أصغر مع شاشة بحجم 5.4 إنشات.

ويبدأ سعر الهاتف من 729 دولار أمريكي وسيكون متاحًا للطلب الأولي في 6 نوفمبر، بينما يتوفر شاحن (MagSafe) الآن مقابل 39 دولار.





