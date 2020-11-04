سبوتيفاي تتيح لك بث الأغاني من Apple Watch

طرحت خدمة سبوتيفاي (Spotify) تحديثًا لتطبيقها لساعة آبل الذكية (Apple Watch)، ويتيح التحديث لك بث الأغاني مباشرة من الساعة الذكية.

ووصلت الميزة بعد عامين تقريبًا من طرح سبوتيفاي لتطبيقها لساعة آبل الذكية (Apple Watch).

ولطالما كان الافتقار إلى دعم البث المستقل موضوعًا مزعجًا لمجموعة أساسية من عملاء سبوتيفاي.

وكان التطبيق يعمل في السابق كجهاز تحكم عن بعد لتطبيق سبوتيفاي لهاتف آيفون، ولا يمكنك التحكم إلا في الموسيقى.

وإذا كانت (Apple Watch) متصلة بشبكة بيانات خلوية أو شبكة لاسلكية، فستتمكن من بث الأغاني والبودكاست مباشرة إلى معصمك.

ويتيح لك ذلك ترك هاتف آيفون في المنزل إذا كنت تجري الجري أو تمارس الرياضة وتريد الاستماع إلى المحتوى عبر سماعات الأذن العاملة بتقنية البلوتوث.

وبدأت خدمة بث الموسيقى السويدية في شهر سبتمبر باختبار هذه الميزة مع مستخدمين محددين، وأصبحت الميزة الآن جاهزًا للجميع في جميع أنحاء العالم.

وقالت الشركة في بيان: نحن نركز على تطوير التجارب التي تمكن المستخدمين من الاستماع إلى سبوتيفاي أينما يريدون، وذلك بغض النظر عن الجهاز أو المنصة.

وأضافت: بعد فترة اختبار أولية، نحن الآن بصدد نشر إمكانات البث لسبوتيفاي عبر (Apple Watch).

وليس من الواضح في الوقت الحالي إذا كان بإمكانك تنزيل الأغاني عبر ساعتك الذكية للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال.

وتُعد هذه الطريقة بمثابة الطريقة المثالية لتشغيل المحتوى عبر (Apple Watch) إذا كانت من النموذج الداعم للشبكة اللاسلكية فقط.

ووفقًا للمعلومات، فإن هذا التحديث من جانب الخادم، لذلك إذا لم يظهر عبر (Apple Watch)، فقد تضطر إلى الانتظار لبضعة أيام.

يذكر أن سبوتيفاي ليست خدمة بث الموسيقى الأولى التي تقدم تجربة بث مستقلة عبر (Apple Watch)، إذ بالإضافة إلى خدمة آبل ميوزك، فقد وفرت خدمة باندورا (Pandora) دعمًا للبث المستقل في شهر فبراير 2020.

وتتقدم سبوتيفاي في هذا المجال على يوتيوب ميوزك (YouTube Music)، التي أطلقت في منتصف شهر أكتوبر تطبيقها المخصص لساعة آبل الذكية، لكنه يعمل مثل جهاز التحكم عن بُعد.

وتحتاج من أجل بث سبوتيفاي مباشرة من معصمك إلى (Apple Watch Series 3) أو أحدث، مع (watchOS 6.0) أو أحدث واتصال خلوي أو شبكة لاسلكية.





